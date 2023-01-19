諾羅病毒是造成腸胃炎的病毒中，傳染力數一數二強的！若班上有一人感染，很快地就會傳染給其他人。而諾羅會透過糞口傳染、接觸傳染，所以一旦共食的餐點有污染，就可能造成大規模的群聚。除了學校之外，飯店、餐廳等，也容易引發上百人的諾羅病毒感染。

病毒性腸胃炎嚴重程度可大可小！注意小孩子送醫 4 時機

一般來說，病毒性腸胃炎的基本治療方式，屬於「症狀治療」，也就是先止吐、止瀉，不過嬰幼兒、長輩等比較容易因為上吐下瀉而脫水，或是電解質不平衡，嚴重可能會有生命危險，產生暈眩、昏厥等症狀；如果症狀嚴重，需要就醫住院打點滴，補充水分跟電解質。

但什麼警訊出現就該快速就醫呢？醫師分享，一旦出現這 4 種症狀，就要注意帶孩子就醫，甚至考慮住院：

活動力不佳 ：像是一直睡覺，無法起來玩耍，昏昏沈沈，沒有力氣，精神不佳。

：像是一直睡覺，無法起來玩耍，昏昏沈沈，沒有力氣，精神不佳。 密集發燒 ：退燒之後很快就又燒起來，反反覆覆，給退燒藥的時間愈來愈短。

：退燒之後很快就又燒起來，反反覆覆，給退燒藥的時間愈來愈短。 脫水跡象 ：哭沒有眼淚，整天沒有小便，嘴唇乾燥、臉色發白。

：哭沒有眼淚，整天沒有小便，嘴唇乾燥、臉色發白。 劇烈疼痛：肚子痛到無法進食，或是一直哭鬧。

在這個病毒性腸胃炎流行季節，根據上周門急診腹瀉就診為 13 萬 9728 人次，比起 2022 年和 2021 年同期則分別為 10 萬 4114 及 11 萬 6497人 次，光是這一個月全國共接獲 64 起腹瀉群聚通報，比去年同期 56 起還要高；其中 28 起檢出諾羅病毒，占比 44 ％，可見其傳染的恐怖速度，春節期間，應多多留意家中成員的腸胃狀況！

圖／黃懷賢

內容原文：諾羅病毒可能造成群聚感染！注意小孩子腸胃炎送醫 4 時機

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