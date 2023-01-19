据美国媒体报道，堪萨斯大学前研究员陶丰（Franklin Tao）涉嫌虚假陈述的案子将在周三（1月18日）宣判。检方指控陶丰隐瞒了自己在中国的工作经历，给堪萨斯大学和美国联邦机构造成了巨大的损失。

陶丰原来受到四项指控，其中有三项与电信欺诈有关。但是，去年九月，联邦法官拿掉了电信欺诈指控，只保留了进行虚假陈述这一项指控。

联邦检察官要求判处陶丰两年半监禁，而陶丰的律师要求的刑期与他在押的时间相同，这样他从宣判之日起就可以获释。陶丰在2019年8月21日在美国堪萨斯州劳伦斯市的家中被捕。

本月早些时候，联邦检察官在递交法庭的刑期诉求中指出，陶丰向堪萨斯大学、美国能源部和国家科学基金会提供虚假信息，隐瞒了他在中国福州大学工作的经历，骗取了联邦政府机构为他在堪萨斯的研究项目的拨款。

检察官们说，陶丰通过欺骗的方式给这些机构造成了数十万美元研究经费的损失，应该获得监禁的处罚。他们表示，判处陶丰刑期将向那些可能会采取类似欺诈做法的研究人员发出一个明确的信息。

而陶丰的律师表示，律师认为陶丰的刑期应当与他受到关押的时间相同，因为这个案子摧毁了他的个人信誉、他家人的财务稳定以及他的职业生涯。他们表示，陶丰自被捕以来一直处于电子监视之下，没有违反释放条款，也不构成逃跑风险。

堪萨斯大学发言人上周五表示，陶丰已经不在该所大学工作了。

陶丰的案子是美国司法部启动的“中国行动计划”的一部分。2018年，美国司法部为打击专业人员将美国大学的原创思想和知识产权从美国转移到中国政府机构的行为而设立了专项“中国行动计划”。

美国地区法官朱莉·罗宾逊（Julie Robinson）认为，陶丰为福州大学工作没有获得报酬，因此有关电汇欺诈的指控缺乏足够的证据，不能成立。

罗宾逊说，陶丰在为中国工作期间依然在堪萨斯大学领取工作，不过他的工作达到了美国能源部、国家科学基金会和堪萨斯大学的要求。

但是，这位联邦法官也指出，陶丰在2018年递交堪萨斯大学的利益冲突表格上作出了不实陈述。他没有说明自己获得了“长江学者奖励计划”的提名。按照这项计划的要求，陶丰前往中国福州大学建立实验室并招募人才。但陶丰却告诉堪萨斯大学这个时期他人在德国。

陶丰出生在中国，2002年移居美国，在普林斯顿大学获得博士学位，先后在加州大学伯克利分校和圣母大学任教。2014年，陶丰在堪萨斯大学环境有益催化中心获得终身副教授的教职。该中心从事用于保护自然资源和能源方面的可持续性技术的研究。

（本文依据了美联社等媒体的报道）