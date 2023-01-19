吃受污染淡水魚或不亞於喝污水

【新唐人北京時間2023年01月20日訊】一項新的研究發現，每年哪怕只吃一份淡水魚，其效果可能與喝一個月被「永久性化學物質」嚴重污染的水不相上下。

根據週二（1月17日）發表在《環境研究》（Environmental Research）上的這項研究，與環境保護署（EPA）建議的健康飲用水相比，喝一個月這種污水所受到的污染將高出2,400倍。

而且，根據研究，當地捕撈的淡水魚受到全氟辛烷磺酸（PFAS）污染程度遠遠高於商業捕撈魚。PFAS因其在其體內和環境中持久存在而被稱為「永久性化學物質」。

PFAS是消防泡沫、工業排放物和許多家用產品關鍵成分，包括某些類型的食品包裝。幾十年來，這些物質已經滲入到飲用水供應中，同時也污染了接受灌溉的農作物和生存在當地水道的魚類。

根據該研究，食用魚類早已被確定為人類接觸PFAS的一個途徑。研究人員在1979年首次發現田納西河的鯰魚受到此類污染。

環境工作小組（Environmental Working Group）高級科學家大衛‧安德魯斯（David Andrews）告訴《國會山報》，「食物」一直被認為是大多數人接觸PFAS化合物的途徑。

但週二的研究是首次將美國魚類食用與人體血液中PFAS水平相聯繫，同時還比較了淡水魚和商業海鮮樣本中的PFAS水平。

淡水魚污染程度更大

從2019年到2022年，從淡水魚檢測到的PFAS總量中位數水平比商業魚類相關檢測水平高278倍。

「差別之大令人難以置信。」安德魯斯說。

關於零售魚的數據來自食品和藥物管理局（FDA）2019年至2021年的總膳食研究數據集，以及2022年進行的特定海產品抽樣。

安德魯斯解釋說，一些商業捕撈魚受到的污染可能較少，因為它們生長在受控的水產養殖環境中。同時，大規模海洋捕撈通常發生在離岸較遠的地方，那裡的PFAS污染會被稀釋。

不過，安德魯斯也承認，商業捕魚相關數據比淡水污染的數據要新得多。

第一作者、杜克大學研究生納迪亞‧巴博（Nadia Barbo）在一份聲明中建議說，鑒於PFAS對魚類的污染程度，「應該為全國的淡水魚提供一個單一的健康保護性魚類食用建議」。

美國疾病控制和預防中心（CDC）已經確定，一般人每天吃大約18克的魚。

湖泊淡水魚所受污染更大

研究人員評估了2013年至2015年在美國各地收集的501個魚片樣本中存在的不同類型的PFAS。

這些樣品通過兩個EPA項目獲得：2013—2014年「國家河流和溪流評估」（National Rivers and Streams Assessment）和2015年「五大湖人類健康魚片組織研究」（Great Lakes Human Health Fish Fillet Tissue Study）。

根據研究，河流和溪流中的魚類目標PFAS總量中位數是9,500納克/公斤，而五大湖的中位數是11,800納克/公斤。作者因此確定，食用這些魚「可能是接觸PFAS的一個重要來源」。

該研究的作者們確定，在「國家河流和溪流評估」中分析的349個樣本中，只有一個樣本不含可檢測的PFAS。

研究人員發現，雖然樣本中包括數千種永久性化學物質，但對PFAS總體水平貢獻最大的是名為全氟辛磺酸（PFOS）的化合物，約占總量的74%。

大湖區研究中測試的所有152個魚類樣本都有可檢測的PFAS。而且與前者的樣本相比，「PFOS的總體水平更高」。

安德魯斯說，大湖以及其它湖泊和池塘中的污染可能比河流和溪流中的PFAS污染相對更大，因為這些流域的循環不那麼頻繁。

儘管PFAS在很大程度上已經從製造業淘汰，但它曾經是織物保護劑思高潔（Scotchgard）主要成分，而且這種物質在環境中無法除去。

根據該研究，PFAS所帶來的污染是如此之大，僅僅攝入一份淡水魚就相當於喝了一個月被PFAS污染的水，其含量達到了萬億分之48。

不過，好消息是，安德魯斯承認，隨著PFAS生產的工業化淘汰，「河流和溪流中的污染水平似乎正在下降，這很重要」。

他說，事情「正朝著正確的方向發展，我認為這是一些好消息，至少在河流和溪流方面是這樣」。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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