山东雷丁汽车创始人李国欣近日实名举报，指控潍坊市昌乐县县委“一把手霸权”，逼迫企业虚报产值以搏政绩，引发舆论哗然。观察人士说，中国官方数据造假不足为奇，但此次指控若坐实，等于揭开了中共官商勾结，灌水经济以搏政绩或者美化帐目诈贷的套路，而雷丁的兴衰也见证了中国新能源汽车市场的激烈竞争。

山东雷丁汽车创始人李国欣近日透过视频和举报信，指控该省潍坊市昌乐县现任县委书记王骁，逼迫雷丁虚报去年3至12月的工业及销售产值，“以达到其个人政治业绩”。

雷丁虚报营业额近50亿元人民币

李国欣1月14日透过视频说:“我公司从3月份到12月份十个月，实际营业额为20.5亿元(人民币)，王骁让我们虚报到67.28亿元(人民币)，多虚报了近50亿元(人民币)。我请求上级有关部门对王骁进行调查处理，还昌乐一个正常的营商环境。”

他说，因虚报营业额属犯法行为，雷丁去年前两月并未配合，但在王骁逼迫下，他不得不屈从，且王骁持续报复，对雷丁断贷，导致企业破产倒闭。

李国欣的举报信还指出，雷丁今年原已获得外部资金32亿元人民币的融资，“但昌乐县政府一直不愿为雷丁提供抵押物续贷支持，极大影响了投资机构的信心”，使得融资的资金未按照约定如期到位，也导致雷丁现处于停工停产的困境。

针对举报，潍坊市人民政府随即发布消息称，山东省已成立联合调查组，进驻昌乐县调查核实。不过，调查5日来，尚未发布任何调查结果。

美国之音致电雷丁汽车的招商和服务等热线，但线路皆称，受话方无权接听，似乎已遭停话，美国之音也另在李国欣个人的微博帐号留言，但未获回覆。

雷丁拖欠经销商货款

一位位于河南、因议题敏感不愿透露全名的王姓经销商告诉美国之音，雷丁的财务困境恐持续一年多了，因为她的商铺于2021年底给雷丁打过60多万元人民币的车款，但雷丁一直未发车、也未退款，双方后来虽签了还款协议，但雷丁至今一毛钱也未履行。

她说，几个经销商都到过昌乐县政府、潍坊市政府和潍坊信访办申诉过，但官方也不管。

她还说，雷丁的新能源车，不管是前期的低速车、还是近期的高速车都卖得不错，也因为经销商对雷丁有信心，才会几十万、上百万地给雷丁打款。

王姓经销商说：“我做雷丁很多年了，以前它确实是一个在营销方面、产品推广方面，它的车确实是卖得很好的，我们全国400、500家经销商，但是它就突然一缺货、一断货，从2022年开始就没发过车了。”

她说，经销商将持续讨债，不能认赔，因为这都是他们的血汗钱。

雷丁传出配合地方官员，提报虚报营收数据，以灌水地方经济成长(GDP)率。对此，芝加哥大学(University of Chicago)助理教授路易斯·马丁内斯(Luis Martinez)在接受美国之音采访时说，他不意外，因为中国造假的数据不只这一桩。

中国数据可信度存疑

马丁内斯说：“完全不意外。我们知道，中国诸多方面的数据可信度都有问题，包括经济成长率以及其他诸如污染等官方数据，最近启人疑窦的还有新冠疫情的死亡人数。”

马丁内斯还说：“学术界已研究并论证过的事实是，经济成长率常被作为考核省市、县城地方官员绩效的决策标准之一。所以，这些地方官员有很强的诱因来真的提升经济活动，或者，到头来，虚报经济表现。”

他说，基于中国的经济结构，地方政府握有核发执照或招标发包等实权，所以，只要官员一施压，企业或个人通常很难不屈服。

马丁内斯去年底曾发布一份报告称，从卫星图像显示的各国夜间灯光明亮度与其经济活动具有连动的正关连，也就是说，经济发展程度越高的国家，夜间照明越亮，因为各国会建设更多的基础建设，包括路灯和灯火通明的住宅大楼等。

基于此，他对比了全世界184国家、截至2013年前近20年间的GDP数据和夜间亮度的卫星图资后发现，相较于民主国家，包括中国在内的威权国家恐都严重夸大了其GDP的增长值，而且虚报的幅度达近35%。

他说，他还发现，景气低迷时，官员造假经济数据，以追求执政绩效的比率会更高。

马丁内斯说：“我研究得到的另一个结论是，当经济表现相对不好时，官员虚报经济数据的动机就越强。也就是说，当真实的经济年增率达10-15%时，表现强劲时，数据灌水的动机就转弱了，但当经济相对落后时，这样的(虚报)动机就很强了。”

虽然雷丁案还有待调查，才能真相大白。但马丁内斯说，如果李国欣的指控属实，将有助于进一步揭开中国的GDP数据是如何灌水的内情。他说，学术界虽然知悉中国的统计数据常有兜不拢的地方，但却对中国官方到底是如何灌水虚报的套路不甚了解。

中国统计数据马杀鸡?

位于台北的中华经济研究院第一研究所所长刘孟俊则说，就他的了解，中国官方一向有所谓的“统计数据马杀鸡”手法，亦即，基于不希望经济成长率过度波动的前提下，地方政府通常会把偏高或偏低的经济数据，稍微调解一下，以呈现较为平稳的成长率，所以，高报或低报经济数据其实都可能发生，以免GDP的涨跌幅忽高忽低。

就雷丁案而言，他说，除了GDP灌水，地方官员逼著雷丁虚报营业额、美化帐目的另一个动机可能是为了取得资金，振兴地方经济，也有利于地方官员的升迁。

刘孟俊告诉美国之音:“他们希望得到银行资金，如果表现得很差，你拿这种财报，你要跟银行怎么去借钱。所以，可能是希望美化帐面，让你(雷丁)能够获得借贷，资金或者借贷可能会让地方产业(的业绩)就不至于那么波动。中国向来是把地方经济的表现好坏，跟地方首长的升迁绑在一起。”

雷丁案背后，透露出国企竟为私企雷丁提供抵押物担保，而且雷丁2019年收购四川野马汽车时，也是由昌乐县提供13亿元人民币的担保，让外界不解其官商关系的纠葛。

微博一位大V博主“明德先生”就发文质疑，2019年昌乐县财政收入才25.5亿元人民币。“把全县财政收入的一半拿出来为一家私营企业提供担保，如果企业破产了，是不是昌乐县所有纳税人的钱要拿出来为私营企业的经营管理行为买单？”

这位大V博主批评说：“这不是市场经济。”

不过，中华经济研究的刘孟俊说，美国的研究发现，中国地方官员的职责接近企业高管或CEO，为追求地方经济成长，表现往往比企业还积极，不管是招商引资、还是企业的资金管道，都是他们的重点工作。

雷丁转型失败

刘孟俊还说，中国在2030年碳达峰、2060碳中和的两大目标下，积极发展新能源车产业，因为这个产业属于绿色消费、又符合中国内循环的需求，而且具有供应链很长的优势，可以造福塑胶等石化产业、金属等钢铁产业，以及电池等化学品业，因此，将是未来各省市地方的投资重点。

山东号称是新能源汽车企业的兵家必争之地，因为根据《山东商报》的报道，山东新能源汽车相关企业于2021年高达2.2万家，全国排行第二，仅次于广东的2.6万家。

刘孟俊说，雷丁的营运竞争力似乎颇强，又位于山东这个供应链完整的制造基地，后势应该颇为看好，不过，问题恐出在它的转型失败，收购了四川野马这棵“毒苹果”后，可能无力处置概括承受来的不良资产，包括负债或劳动力等，导致出现运营困境和资金断链。

成立于2008年的雷丁曾是“老乐头”低速电动车市场的龙头，曾于2016-2018年连续三年蝉联低速电动车的销量冠军，2018年的销售额曾一举突破120亿元人民币。

不过，这种售价只在几万人民币、利润也薄的微型电动代步车因工艺、品质和安全疑虑，2018年成为监管单位清理整顿的对象，导致销量瞬间大跌。

市场人士表示，也是在此监管收紧的前提下，雷丁从低速车开始转型高速新能源车市场，并透过收购取得生产资质，只不过雷丁低估了其造车成本和销售渠道等方面劣势，而且雷丁最新上市的高速车款，雖然价廉好入手，销量却很差，最终导致资金爆雷和经营困难。