美国总统乔·拜登(Joe Biden)星期四(1月19日)在访问加利福尼州期间再次就气候变化发出警告。他察看了最近的风暴给加州造成的破坏。

拜登总统保证提供更多的联邦援助，并宣扬了他缓解极端天气效应的计划。拜登说，这些极端天气是由气候变化造成的。

“我们必须投资于更牢固的基础设施，以减少这些灾难的冲击，因为它们在某种意义上，正在造成累加效果，”他说。“我们已经从我一年前签署的基础设施法中拨出了资金。”

拜登乘飞机横跨美国，与加州州长在加文·纽森(Gavin Newsom)一道亲眼目睹灾情，他的首席紧急事务官员向他做出了令人警醒的局势评估。

“加利福尼亚经历了一些前所未有的风暴——就在新年前已经有九次大气河流穿过，”联邦紧急事务管理局局长迪安·克里斯维尔(Deanne Criswell)说。“当我跟实地人员交谈时，他们告诉我说，这些风暴袭来的时候，风力相当于飓风，造成令人难以置信的风暴潮一样的情况，带来拍岸浪。因此，他们觉得像是遭到了一场接一场的飓风袭击。”

拜登说，通过最近签署的《降低通货膨胀法案》(Inflation Reduction Act)，他在管理气候变化效应方面迈出了大步。这部法案拨出将近4000亿美元联邦资金，用于清洁能源。这一举措目的在于满足美国按照巴黎协定所做出的承诺，这项气候协议争取把全球变暖控制在不超过2摄氏度。

他还推动通过电动汽车和其他措施来加强美国在清洁能源领域的创新。

克林顿政府时期曾任国防部负责环境安全的首席副部长帮办的谢莉·古德曼(Sherri Goodman)对美国之音(VOA)说,美国政府长期以来都把气候变化看作是一个威胁。

“我们必须明白这些风险的复合性和层叠性，因为一个风险——野火助长的风暴——接下来对下一轮的气候事件造成影响，这些极端事件、这些大气事件。它们都是彼此互动的，”她通过Zoom说。“因此，这是非常重要的。不幸的是，作为世界各地的社会，我们并没有做好准备。”

古德曼说，负担应当由政府和私营部门分享。在瑞士达沃斯召开的世界经济论坛会议上，全球那些大有权势的人士也正在听到这样的讯息。拜登向这次论坛派出了他的首席气候事务特使。

古德曼说，改变需要时间。

“对化石燃料，我们不能突然完全戒瘾，”她说。“我们还会在相当一段的时间里使用石油和天然气。”

但是批评拜登的人士说，领导人应当更加积极主动一些，特别是挺身面对污染型产业时。

生物多样性中心的气候法律研究所负责人凯西·西格尔(Kassie Siegel)说：“没有强有力的政府行动，我们无法解决这个问题。”她通过Zoom对美国之音说。“那首先需要挺身面对化石燃料公司，这些公司处在问题的核心，太长的时间以来，他们一直在试图分散注意力，否认现状和推迟改变。”

西格尔和其他环境活动人士敦促拜登宣布气候紧急状态。

“还要再失去多少生命？”绿色和平美国分部高级气候活动人员卡罗琳·亨德森(Caroline Henderson)说。“还要再有多少住宅受到重创，拜登总统和纽森州长才会来访问？......去年，拜登总统说，他将处理气候紧急状态，但是我们没有看到多少行动。现在是他通过宣布气候紧急状态来兑现这些话的时候了。”

拜登的一些政治对手，甚至一些民主党同仁，比如乔·曼钦(Joe Manchin)参议员，遏阻了范围更广泛的立法。他们争辩说，这些产业创造珍贵的就业岗位。