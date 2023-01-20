記者許高祥／高雄報導

▲高市海巡團隊共完成18隻鯨豚(5隻)及海龜(13隻)之救援及處置。（圖／記者 許高祥 翻攝）

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為落實推動海洋野生動物保育觀念，減緩台灣周遭海域鯨豚、海龜數量日漸減少之壓力及危機，高雄市政府海洋局除辦理宣導課程深耕學童保育教育，並於111年度偕同海洋保育署所整合之海洋保育類野生動物救援機關、專家學者及海巡團隊共完成18隻鯨豚(5隻)及海龜(13隻)之救援及處置。紮根海洋保育教育，縝密結合救援團隊共同合作的作為，已彰顯出高雄重視鯨豚海龜保育及救援處置機制的核心價值。

全球鯨豚有 90 餘種，3分之1以上曾出現在臺灣周邊海域。鯨豚成熟期晚、生殖數少，資源狀態處於珍稀瀕危，主要威脅為獵捕、漁業混獲、漁具纏繞、船隻撞擊、海洋污染及噪音等威脅，為確保其能續存於海域環境中，我國已於1990 年將其列入野生動物保育法之保育類動物。另全球7 種海龜中，計有革龜、綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜及欖蠵龜等5種分布於臺灣周邊海域。海龜壽命長、性成熟慢，其資源狀態分屬瀕危、極危及易危等狀態。大多數海龜生活在比較淺的沿海水域、珊瑚礁區等海域，除產卵和曬太陽外，很少上岸。主要威脅為漁業混獲、棲地破壞、海洋廢棄物、氣候暖化及人為威脅等，我國亦已於1989 年將該5 種海龜列入野生動物保育法之保育類動物。

海洋局張漢雄局長表示，為宣導學童從小認識鯨豚及海龜之常識，並灌輸遇其傷病擱淺如何通報救援等保育觀念，近3年來，該局每年均在暑假期間辦理10場親子免費教育宣導課程，以期藉深入淺出，生動活潑有趣的課程設計，搭配有奬徵答作詳細介紹。

張漢雄局長強調，鯨豚及海龜均為滅絕風險極高的海洋保育類動物，高雄為文明先進城市，自應帶頭實踐，也呼籲民眾在海邊活動，不破壞其棲地，以協助其族群穩定繁衍，倘遇其傷病擱淺，請嚴守「三要四不」(扶正、保濕、記錄呼吸心跳；不讓其風吹日曬、不站在其頭尾、不拉扯或翻滾、不喧嘩吵鬧)，並儘速通報救援，欲讓保育工作能更落實，讓其族群永續，有賴大眾共同合作攜手用心守護。

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