13種新年乾貨乾冬菇含重金屬恐致氣喘 2種食物屬一級致癌物

小心新年乾貨含重金屬！有腎臟科醫生指出，有13種新年乾貨或含重金屬，包括乾冬菇、 蝦米、金針等，進食受污染的乾冬菇後恐致氣喘頭痛。其中有2款乾貨更屬一級致癌物，應盡量避免進食！

重金屬很難排出體外

腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》表示，重金屬很難從人體排出，對於腎臟病患者更加困難。他指曾有患者因體內汞高、砷高等問題，需靠自然療法的螯合治療排除，可是3、4個月後檢查發現汞跟砷反而上升了。惟進食小魚乾後，他鎘指數超標，加上他改吃海帶、海菜，令汞、砷和鉛也一起飆高。

江醫生指，不論新鮮還是經乾燥處理後的海鮮，都有機會受到重金屬污染，而部分乾貨因濃縮關係，令它們的味道更濃列、保存期較長，卻令重金屬含量更高。

13種新年乾貨或含重金屬

江醫生分享，除了小魚乾，還有12種乾貨有受重金屬污染的風險。香腸和臘肉含有的亞硝酸鹽，更屬於一級致癌物，不宜多吃。

點擊圖片了解不同乾貨含有的重金屬：

含重金屬乾貨

含重金屬乾貨

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含重金屬乾貨

含重金屬乾貨

含重金屬乾貨

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含重金屬乾貨

含重金屬乾貨

含重金屬乾貨

含重金屬乾貨

含重金屬乾貨

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乾冬菇含二氧化硫 可致氣喘頭痛

進食受二氧化硫污染的乾冬菇後恐致氣喘頭痛。根據本港食安中心資料，二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

同場加映：專家教揀選及浸發螺頭的方法

有逾四十年歷史的老字號海味店——龍記海味，老闆黃紹龍（龍叔）教大家揀選及浸發螺頭的方法：

螺頭煲湯 鮮美香甜

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螺頭基本上以大小分為多個等級

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劣質的螺頭不但欠缺香氣及鮮味，甚至影響其他熬湯的配料

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螺頭基本上以大小分為多個等級

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選購螺頭，必須從大小、顏色、氣味入手挑選。

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螺肉適合配鮮雞、瘦肉煲煮

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螺肉適合配鮮雞、瘦肉煲煮

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同場加映：專家教揀選及烹調髮菜的方法

此外，龍叔還教大家揀選、浸發及烹調髮菜的方法：

純正髮菜 烏黑輕身

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專家教揀髮菜

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處理髮菜毋須沖洗

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髮菜毋須沖洗

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龍記海味老闆黃紹龍表示，要揀優質的海味雜貨，除了眼利還得鼻子靈光。

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