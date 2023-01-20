魚生撈起要慎食

新春前後親友相聚，餐餐大魚大肉，難免吃滯，所以清淡的魚生撈起，漸漸成為受歡迎的賀年意頭菜。享用七彩繽紛的撈起，大嗌「風生水起」及「越撈越旺」好意頭說話的同時，卻慎防吃菌下肚，引致食物中毒。

撈起的材料包括魚生、生菜絲、紅蘿蔔絲、青瓜絲等，加入各式醬料，多是未經徹底煮熟的食物，即是「生冷食物」，「生冷食物」由於沒有經過高溫加熱的殺菌過程，較容易受致病菌污染，一旦處理不當，可能會引致食物中毒。三文魚解凍方法錯誤，可導致食物中毒，出現「組胺中毒」（鯖魚中毒）症狀，例如嘔吐、出疹，即使烹煮後也無法消除毒素。

撈起食用須知

撈起食用須知

1. 注意魚生和各材料的衛生和新鮮度。

2. 加鹽、加醋、加酒、加日本芥末，不可以消滅「生冷食物」的致病菌。

食安中心發文提醒市民，小心食用撈起。

3. 自製撈起，材料選用徹底煮熟的食物。

4. 使用乾淨的筷子及公筷。

5. 注意衛生，避免交叉感染。

6. 高危人士避之則吉。

4類高危人士慎防嚴重併發症

高危人士有機會出現較嚴重嘅併發症，要避免進食「生冷食物」。

4類高危人士慎防嚴重併發症

4類高危人士慎防嚴重併發症

4類高危人士慎防嚴重併發症

4類高危人士慎防嚴重併發症

4類高危人士慎防嚴重併發症

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