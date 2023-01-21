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（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）印尼萬隆有群年輕人去年8月創立社群帳號，記錄在社區附近撿垃圾、清理河川和水溝的過程，意外爆紅。他們的TikTok和Instagram帳號吸引逾百萬人追蹤，也讓更多人加入他們的清理垃圾行列。

「邦達瓦拉小組」（Pandawara group）在TikTok上有超過140萬名粉絲，Instagram上也有64萬人追蹤，他們將萬隆的垃圾問題，透過鏡頭帶到網友面前，希望藉此鼓勵更多人關心環境議題。

5名22歲的年輕人組成邦達瓦拉小組，從未想過清理垃圾的影片也會爆紅。他們表示，記錄清理過程不是為了成名，很驚訝會得到如此龐大的關注。至今已有多家印尼媒體採訪他們。

邦達瓦拉小組成員是住在萬隆的市井小民，和一般年輕人一樣，常會在家裡附近與朋友聚會。6個月前，吉朗（Gilang Rahma）的家裡突然淹大水，他說：「那時候我們沒在幹嘛，但外面下著大雨，沒想到房子竟淹起水來。」

吉朗告訴「雅加達郵報」（Jakarta Post），2015年他們經歷了最嚴重的一場水災，「淹水高度達到一個成年人的胸部，房子內還有蛇在水中游動」。

另一名小組成員阿貢（Muhammad Agung）說，這件事激勵他們成立邦達瓦拉小組，一起清理周遭環境。

邦達瓦拉這個名字源自印度知名史詩之一「摩訶婆羅多」（Mahabharata）的故事，邦達瓦拉是由5名兄弟組成的團體，他們是故事中的英雄。因此，吉朗等人在社群媒體的帳號上也寫著「成為替萬隆河川捎來好消息的英雄」。

目前邦達瓦拉小組已經清理了萬隆南部32條河流和水溝，集結成超過2800袋的垃圾，每袋重達5公斤。吉朗說：「我們意識到不能只責備政府無作為，我們是社會的一分子，也有責任（處理垃圾）。」

這5人的事蹟，還被印尼TikTok選為2022年的「本地英雄」。印尼「羅盤報」（Kompas）報導，他們對社會有正面影響，且做的事情激勵人心，並富有教育意義。

吉朗指出，有次清理河道時發現一個長達1.5公尺、相當於河川寬度的沙發，難怪會淹水；甚至還發現一個大床墊。因此他們決定上傳影片到社群媒體，呼籲大家一起重視河川污染問題，讓清理河川成為一件有趣的事。

看到影片、照片被瘋傳，有些點擊率甚至破百萬，吉朗說：「我們很感激。顯然我們激勵很多人做同樣的事，有些網友說，他們也想清理房子附近的河流，有些人甚至想要加入我們，擔任志工。」

雖然致力於清理垃圾，但吉朗和團隊成員自認不是環保倡議人士，他們笑說，若地方政府邀情他們當「環保大使」，他們一定會拒絕，因為這會成為負擔。對他們而言，「現在所做的，只是簡單的事，並非什麼新鮮事」。

雖說如此，邦達瓦拉小組仍有個長遠目標，他們希望未來能建立垃圾管理制度，安裝一個能攔截垃圾的屏障，以及設立一個能放置垃圾及做資源回收的地方。（編輯：周永捷）1120121