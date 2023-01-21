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（中央社記者蘇木春台中21日電）熱愛生態攝影的林笈克4年多前在台中筏子溪畔，發現一對外籍遊客撿拾垃圾相當震撼，便號召護溪活動與公民團體合作常態淨溪，已累計清出逾13公噸垃圾，盼透過各種行動搶救環境。

根據水利署網站資料指出，筏子溪位於台中盆地的西側，屬於大肚溪（烏溪）水系，長度約12.79公里，為都市內生態型河川，有別於其他溪流，筏子溪越往下游水質狀況越佳，凸顯筏子溪的主要污染源來自上游地區，尤其在靠近台中市西屯區的市區段，溪畔常見各種垃圾。

荒野筏子溪平台總顧問林笈克，平時熱愛生態觀察與野鳥攝影，他民國107年間在筏子溪畔拍攝野鳥照片時，偶然發現一對外籍旅客，在溪邊散步卻邊走邊撿垃圾，給他很大震撼，因此也決定每週定期到筏子溪淨溪，並在臉書（Facebook）發起「一週一小時愛護筏子溪」活動，號召網友前往淨溪。

108年荒野保護協會台中分會成立「荒野筏子溪平台」，並由專員及眾多溪流志工帶領，展開每月2次的常態淨溪活動，並號召企業、學校與團體共同投入，加入生態調查、教育課程等多面向合作，投入3年多來已逾8000人次投入淨溪。

「真的始料未及！」林笈克接受中央社記者訪問時表示，沒想到有那麼多民眾熱心加入，當初只是想影響一些朋友關心溪流，另一方面也驚訝筏子溪的垃圾實在太多，垃圾一直撿不完，「真的多到嚇死人」。

林笈克指出，當初以為只要密集淨溪，就可以把污染較嚴重的台灣大道路至西屯路間的河川廢棄物撿完，但經過3年多努力，清出超過13公噸垃圾，垃圾仍然不斷出現，研判應是大雨將垃圾從上游帶下來，也有些是民眾岸邊丟棄。

他感嘆，多數民眾會以為筏子溪是水溝，沒人管就會亂丟垃圾，大眾的環境教育還不夠徹底，但這是全世界的課題，海洋垃圾有部分原因是從河川流入，垃圾進入海洋後就開始「互通有無」，大家應思考要留給下一代什麼樣的環境。

荒野台中分會進入筏子溪進行常態淨溪後，每次活動都會進行生態教育，並針對撿拾的垃圾進行數量種類與重量登錄分析，統計結果顯示，數量最多的是菸蒂，接著是塑膠袋與免洗餐具；若是大雨過後，寶特瓶數量就會暴增，因此可知，要改變河川內垃圾，減少使用免洗餐具相對重要，可以從一次性塑膠製品減量做起。

荒野筏子溪平台展開淨溪行動後，林務局東勢林區管理處與荒野台中分會合作「東勢林區管理處生態保育綠色網絡發展計畫」連結公眾參與活動；同時東勢林區管理處在執行生態調查過程中，多次在筏子溪畔拍攝到石虎，荒野台中分會更進一步拍攝到石虎捕食吳郭魚的珍貴畫面，再次確認筏子溪是石虎重要棲地。

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林笈克說，以前只在筏子溪下游的烏溪發現石虎，去年第一次發現石虎進到筏子溪，大家都很振奮；以前筏子溪因位於市區、干擾太多，腹地又不像烏溪那麼大，但在大家努力下，野生動物知道溪流自然環境逐漸回來，石虎也回來了，但人的心還沒回來。

林笈克強調，多數人還是認為筏子溪是水溝而隨意丟棄垃圾，大家要知道溪流是很珍貴的，希望透過各種行動搶救環境。（編輯：陳仁華）1120121