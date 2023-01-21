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（中央社記者蘇木春台中21日電）曾是職業軍人的蔡智豪，有感台灣原始物種棲地遭受破壞，他棄軍職投入生態研究，成立台灣山林復育協會從台中大肚山為基地起步，成功復育台灣百合，並推動全台各地永續森林行動。

台灣山林復育協會於2016年在台中成立，以推動本土生態教育、保護自然棲地、復育在地原生植物及廢耕山坡地復育森林為主軸，並設置「大肚山森林復育中心」專責培育在地原生種樹苗，附設山海島語生態圖書館，推動科普生態教育。

「可以說是一連串的命運安排！」蔡智豪接受中央社記者訪問時表示，他並非科班出生，原先從事軍職擔任士官長，2001年偶然得知靜宜大學要開設生態研究所，抱著想了解大自然、回饋社會的心情，便自告奮勇去擔任志工，跟著學校老師一同到山林做生態研究，也報考研究所，一腳踏入生態世界。

當時蔡智豪在位於大肚山的台中清泉崗基地服務，雖然大肚山屬於淺山，但2002年時學界對當地的生態並不熟，指導老師便建議他鎖定大肚山為主題，他深入研究才發現，當地因長期人工造林，已造成原始物種棲地破壞，更體悟到生態多樣性的重要，需要各界重視。

蔡智豪碩士班畢業後，在指導教授邀約下放棄領終身俸的資格，退役到校內擔任助教，5年後接著又到環團工作，歷經反核運動、反雪谷纜車等事件，「這些都是很重要的養分」，他說，透過了解社會運動與環境政策，從街頭一路走來，他認為必須透過倡議方式進入體制，才是最有效方法，因此成立台灣山林復育協會。

至於專注山林復育的原因，蔡智豪說，他曾擔任台中市政府環境保護基金的空氣污染防制計畫（即空污基金）委員，發現政府1年編列約新台幣5000萬元種樹，但台中市當時沒有在地育苗的場域來源，卻都標榜種植原生種樹木。

蔡智豪說，原生種樹木復育必須經過從植群與母樹調查、種子採集、樹苗培育、試驗區的建立與資料累積等程序，如果沒有從育苗開始，1年號稱種樹萬棵，「就好像隨便擺放100組沙發去放一樣」，對環境幫助有限。

因此，協會在2020年與台中市政府、寶成國際集團合作，將原來的嶺東苗圃改建為「大肚山森林復育中心」，專責培育在地原生種樹苗，目標要復育大肚山的原始山林，團隊到到周邊山區，採集野生樹木種子育苗，目前苗圃已有超過130種、3.7萬多棵樹苗，不只復育台灣野生百合，並每年供應市府約2千株原生苗栽，進行美化空間、綠化公園。

除了復育大肚山，協會也推動新竹北埔秀巒山、台中大安海岸、雲林斗六丘陵、花蓮海岸山脈、花蓮七星潭海岸等地山林復育，與當地公部門、社區及原住民部落合作，投入原始山林復育工作，不只增加當地工作機會，也讓環境永續。

蔡智豪表示，大家常說種樹救地球，但不應是種下會活的樹而已，這樣不僅無法恢復原來的森林生態，反而破壞原有的生態環境，而是要種「對的樹」，一起朝著恢復生物多樣性的目標前進。（編輯：陳仁華）1120121

台灣山林復育協會設置「大肚山森林復育中心」專責培育在地原生種樹苗，目前苗圃已有超過130種、3.7萬多棵樹苗，每年供應市府約2千株原生苗栽，進行美化空間、綠化公園。中央社記者蘇木春攝 112年1月21日

曾是職業軍人的蔡智豪（圖）有感台灣原始物種棲地遭破壞，棄軍職成立台灣山林復育協會，從台中大肚山為基地起步，並推動全台各地永續森林行動。中央社記者蘇木春攝 112年1月21日