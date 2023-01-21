“我们的接触不是交易性的，作秀或是短期的，”美国财政部长耶伦(Janet Yellen)星期五（1月20日）在塞内加尔首都达喀尔谈到美国与非洲的关系时说。她指责俄罗斯与中国的一些行为伤害了非洲。耶伦对非洲三国的十天访问是拜登政府试图深化与非洲的关系并抗衡中国与俄罗斯在该大陆的影响力所做努力的一部分。

耶伦：非洲将决定全球经济的未来

美国财政部长耶伦星期五在西非国家塞内加尔首都达喀尔一个推动青年与女性创业的组织发表讲话时谈到了非洲大陆的巨大潜力和前景。她说，要解决非洲和全球面临的许多挑战还有很多工作要做，但非洲将决定全球经济的未来。

“非洲人口的激增可以创造巨大的经济机会。它的人才和资源可以发展全球产业，推动全球创新。换句话说，非洲的成功将意味着我们所有人的成功，”耶伦说。“美国将作为合作伙伴在这里帮助非洲在国内实现其巨大的经济潜力，并在国外提升其日益增强的领导力。”

耶伦：美非接触不是交易性的，作秀或是短期的，而是全身心的支持

她说，正是非洲的这种潜力促使拜登政府制定了针对撒哈拉以南非洲地区的新战略。

“这一战略寻求通过聚焦我们能共同做什么，而不是我们能为彼此做什么，来使我们的关系现代化。这是一种建立在相互合作和更大雄心的基础上的关系，”耶伦说。

“我们的接触不是交易性的，作秀或是短期的，”她说。“我们在这里作为朋友和长期合作伙伴与你们合作。”

耶伦对撒哈拉以南的塞内加尔、赞比亚和南非的访问是拜登政府修补在特朗普政府时期受损的美非关系而发起的魅力攻势的一部分，也是抗衡中国与俄罗斯在该大陆的影响力所做努力的一部分。

拜登总统去年12月在华盛顿主办了为期三天的美非领导人峰会。拜登与耶伦当时对与会的非洲领导人传递了这样一个信息，即美国全身心投入非洲，全力支持非洲。

耶伦在达喀尔说，拜登总统、副总统哈里斯以及好几位内阁部长今年都会访问非洲。

前美大使：拜登政府需要对非洲提供具体性的支持

担任过美国驻埃塞俄比亚和布基纳法索大使的大卫·希恩(David Shinn)认为，耶伦访问非洲显然是为了向非洲人发出信号，即在美非领导人峰会之后，美国继续高度关注非洲大陆。

这位前大使通过电邮接受美国之音采访时说，美国需要采取更多的实际行动让非洲人相信美国的承诺。

“拜登政府需要在今后两年继续这种接触，并通过扩大贸易、投资和援助的具体性的支持来强调美国对非洲大陆的承诺，” 在非洲担任外交官长达30多年的希恩说。

在去年12月举行的美非领导人峰会上，美国承诺在未来三年向非洲提供至少550亿美元的援助。美国还与非洲大陆自由贸易区 (AfCFTA) 秘书处签署了一项谅解备忘录，以扩大双方之间的贸易。自从2008年以来，美国与非洲的贸易下跌了一半以上，这主要是由于美国用自己的页岩油代替从非洲的原油进口而造成的。

希恩大使说，拜登政府还需要在政治议题上进行更多的参与，这意味着倾听非洲人的观点，以及表达美国在一些问题上的立场。

不过目前在乔治华盛顿大学担任兼职教授的希恩认为，尽管他相信拜登政府致力于长期发展与非洲的关系，但鉴于美国政府每四年都要进行一次选举，政府的更迭会对美国的政策和与非洲国家的接触产生重大影响。

非洲成为大国博弈的舞台？

在耶伦访问非洲之际，中国新外长秦刚刚刚结束了他对埃塞俄比亚、加蓬、贝宁、安哥拉和埃及的访问。他强调说，中国不认为非洲大陆是西方和北京之间的角力场。

俄罗斯也与一些非洲国家建立了密切的政治和军事关系，许多非洲国家试图在俄罗斯入侵乌克兰的问题上保持中立。俄罗斯外长拉夫罗夫即将对南非进行访问。俄罗斯、中国和南非的军队2月17日至27日还将在南非附近海域进行“多国海上演习”，凸显这两个国家与非洲最发达国家之间日益深化的关系。

美国财政部长耶伦在讲话中指责俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争对非洲正在恶化的经济问题和食品安全负责。

耶伦也对中国对非洲国家不透明的借贷以及在债务减免问题上的不作为提出批评。在非洲经营了多年的中国目前是该大陆最大的贸易伙伴和基础设施的主要资助者。中国也是发展中国家最大的政府债权人。

“我们认为，包括中国在内的国际社会需要提供有意义的债务减免，以帮助这些国家重新站稳脚跟，”耶伦说。

她还试图突出美国在非洲的投资与其他国家的不同。

“美国在非洲的投资是基于我们互利、长期的伙伴关系。目标是在促进可持续债务的同时产生积极的经济回报。因此，我们的投资优先考虑严格的技术标准。它们反映了问责制和透明度的高标准，以及对债务可持续性风险的仔细考虑，”耶伦说。

前美国大使希恩认为，非洲大陆的确有可能成为大国角力场的危险，但他认为，拜登政府正试图将这种前景降到最低程度。他还认为，国际媒体对这个问题给予了不应有的过多关注。

“尽管大国之间的角力在全球范围内是不争的事实，但它在非洲并不比世界其他地区更严重。而且，今天在非洲的角力大大少于冷战时期。正确看待这些老生常谈的东西是很重要的，”他说。