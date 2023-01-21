近年來大家對頭皮、髮絲的照護需求日漸提升，也有更多的髮品品牌推出新品或是進駐台灣市場，2023有哪些新髮品呢？一起看下去。

by Elina Chiang - 2023/01/21 更新

Aveda蘊活淨瑕系列

現代人的環境壓力比以往更甚，身心靈都更需要好好照顧，不只臉部和身體肌膚，頭皮也同樣面臨老化壓力。有鑑於此，Aveda在歷時八年研發後，推出專為髮肌齡所設計的「Scalp Solutions 蘊活淨瑕系列」，品項囊括品項囊括按摩、清潔、滋養、防禦等保養重點，全方位對抗髮肌齡老化。

當頭皮出現乾燥、敏感、搔癢和泛紅等現象，都是頭皮生態失衡的徵兆，當壓力不斷累積，頭皮就會開始老化，水分及膠原蛋白逐漸流失，肌膚就會變薄且僵硬，頭髮也會變得細軟黯淡且容易受損，AVEDA主打植萃成分解決各式頭皮及髮絲狀況，這系列運用獨家發酵技術萃取「乳桿菌發酵物」，改善頭皮微生物菌叢生態，能夠紓緩乾燥敏感，強化頭皮防禦力。

全系列包含蘊活淨瑕潔膚凝膠、蘊活淨瑕平衡洗髮精＆潤髮乳、蘊活淨瑕舒敏菁萃以及循環按摩刷，Aveda更針對不同的保養情境替此系列設計了兩款香氣，頭皮淨瑕潔膚凝膠、洗髮精、潤髮乳中，以清爽的檸檬及柑橘為基底，調和淡雅的橙花，再加入沁涼薄荷；頭皮淨瑕舒敏菁萃則以清新的橙花融入溫柔的薰衣草及洋甘菊，舒緩療癒、放鬆心情。

蘊活淨瑕潔膚凝膠使用方式：接塗佈於乾髮或濕髮上，使用指腹或蘊活淨瑕循環按摩刷按摩頭皮；透過溫和清潔可去除頭皮老廢角質達76%，避免殘留在頭皮表層的污染物、造型品、細小灰塵形成氧化物質，造成細菌滋生。

舒敏菁萃則能有效安撫頭皮不適，提升頭皮對環境壓力的抗壓性，塗布於頭皮以指腹或蘊活淨瑕循環按摩刷輕按摩，按摩後免沖洗。乾髮及半濕髮時皆可使用。

idHAIR

來自丹麥的髮品品牌idHAIR 近期登台，全系列產品成分均取自天然植萃或礦物研磨，並持續得到標準嚴謹的純淨綠色認證標章「綠沙龍認證」。首波登台的是虎堅果水感系列，全系列都含高保濕的西班牙虎堅果萃取、水解碗豆蛋白，蘊紓壓又療癒的清甜香氣。這系列包含洗髮精、修護素和水感霜，洗護系列特別是染燙受損、較為乾枯的秀髮，加上免沖洗的水感霜可以迅速替秀髮補水、撫平毛燥，讓秀髮擁有柔亮保水的光澤。

Der ZÖMAR NOMADLAND 晨霧洗沐系列

過去以面膜起家的台灣保養品牌Der ZÖMAR進軍洗沐系列，首波發表NOMADLAND 晨霧輕潤洗髮露及晨霧香氛沐浴露，嚴選七大沙漠極地植萃精華（月見草根萃取物、沙漠馬鞭草萃取物、龍舌蘭萃取物、短葉絲菊根萃取物、仙人掌花萃取物、蠟菊木萃取物、木餾油灌木萃取物），讓旅人們如步入晨霧般的清香。

晨霧輕潤洗髮露適用於全髮質，採用溫和的低刺激配方，同時也搭配植物蛋白質及維他命B5，深層修護頭皮跟髮絲，降低毛躁狀況，提升保水度，替髮絲帶來健康豐盈的光澤。

2023 髮品新品推薦參考價格 AVEDA 蘊活淨瑕潔膚凝膠150ml，NT1,700

AVEDA 蘊活淨瑕平衡洗髮精200ml ，NT1,300

AVEDA 蘊活淨瑕舒敏潤髮乳200ml，NT1,500

AVEDA 蘊活淨瑕舒敏菁萃50ml，NT1,800

AVEDA 蘊活淨瑕循環按摩刷，NT1,200

Der ZÖMAR 晨霧輕潤洗髮露515ML，NT620

idHair虎堅果水感洗髮精 300ml，NT1,000

idHair虎堅果水感修護素 300ml，NT1,000

idHair虎堅果水感霜 150ml，NT900

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。