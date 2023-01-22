踏入大年初一，特首及司局長向《香港01》讀者送上新年祝福。特首李家超說，福兔賀歲，喜氣洋洋，祝願大家兔年身壯力健、萬事勝意、新年進步。他稱，在新的一年，特區政府會繼續以實幹為宗旨、以結果為目標，為香港開拓機遇，推進發展，改善民生：「過程中，我們也會像兔子一樣發揮靈敏聽覺，聽取意見，令施政更貼近市民需要。就讓各界同心協力，為香港開創豐收的一年，致力為國家發展作出更大貢獻！」

司局長的賀詞風格各異，有局長以兔子比喻香港目前情況，勞工及福利局局長孫玉菡則大玩食字，想出多個與「兔」相關的四字賀詞，祝大家宏「兔」大展、前「兔」似錦。

李家超：未到兔年已急不及待「動起來」

李家超提到，兔子動力十足、機靈活潑，香港在踏入兔年前的數個月，已經急不及待，充分「動起來、活起來」，接連舉辦多項大型國際盛事，重回世界舞台的中心，近日更在中央政府、廣東省和深圳市人民政府的支持下，與內地實施了首階段的免檢疫通關，並積極向逐步、有序、全面通關穩步邁進。

福兔迎新春。經歷三年多的疫情，香港堅定迎難而上、破難而進，終於迎來新希望、新氣象，喜氣洋溢、熱鬧暢旺。 政務司司長陳國基

陳國基：新一年貫徹與內地全面通關目標

政務司司長陳國基表示，新年伊始，香港必將貫徹與內地逐步、有序、全面通關的目標，同時開拓更廣泛、緊密的國際交流合作，促進經貿、人文等領域的交往復常。香港必將繼續發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，提振經濟，改善民生，招商攬才，啟發青年，構建更和諧多元的社會。

他說，在國家全力支持，加上特區政府與社會各界同心協力下，香港這顆東方之珠必將在「由治及興」的新征程上大放異彩：「祝願國家富強昌盛，香港繁榮安定，大家萬事亨通！」

卓永興祝祖國富強昌盛、國泰民安！

政務司副司長卓永興則恭祝全港市民「兔」氣揚眉、萬事如意、身體健康、笑口常開、大展鴻圖！香港則百業興旺、欣欣向榮、繁榮穩定、再創輝煌！更祝祖國富強昌盛、國泰民安！

財爺祝願香港如靈巧兔子 跳上新台階

財政司司長陳茂波稱，新的一年 ，香港正在復蘇路上，他相信香港會像靈巧的兔仔一樣，跳上新台階：「祝大家兔年『兔』氣揚眉，盤滿砵滿，萬事勝意，身體健康！」

黃偉綸：動若脫兔 抓緊機遇增強發展動能

財政司副司長黃偉綸​說兔子象徵靈巧、敏捷、跳躍。踏入兔年，祝願香港活力充沛、百業興旺、欣欣向榮，大家身體健康、動若脫兔、事事稱心如意！

我期望在兔年繼續與社會各界攜手，抓緊機遇，不斷增強發展動能，並著力招商引資引才，說好香港故事，共同為香港開創一番新景象。 財政司副司長黃偉綸

林定國：致力促進「一國兩制」優勢

律政司司長林定國恭祝大家兔年身體健康、如意吉祥，並稱在中央支持和各界的努力下，香港已有序恢復與內地及其他地方的往來。律政司新一年將繼續致力促進香港在「一國兩制」下的獨特優勢，更積極融入國家發展大局，以二十大報告提及的「守正創新」精神迎接各種挑戰。

他指，律政司正密鑼緊鼓籌辦「法治教育督導委員會」，落實法治教育領袖培訓計劃，向大眾推廣法治理念和信息。今年初並會恢復外訪活動，主動向國際社會說好香港法治及法制的真實好故事。他期盼與社會各界攜手，在新一年全力推動香港走向「由治及興」新階段，再創高峰。

張國鈞：有了通關好兆頭 祝願市民鴻圖大展

律政司副司長張國鈞稱新的一年，香港迎來逐步有序全面通關，將可以更好把握國家戰略部署帶來的無限發展機遇。「十四五」規劃、「一帶一路」倡議、粵港澳大灣區等國家重點戰略，會是香港強勁發展的引擎。他所領導的律政司粵港澳大灣區專責小組亦會着力做好大灣區法律實務接軌，加強區內司法協作，務求做到便利為民，推動發展。

他說兔年有內地與香港通關這個好兆頭，祝願大家新一年鴻圖大展！「兔」氣揚眉！

孫玉菡盼香港人才「兔兔」不絕

勞工及福利局局長孫玉菡指，虎辭勝歲，兔躍新程，新一年為癸卯兔年，兔的特徵是聰明敏捷、靈活又有強大的生命力，正正吻合香港人的優點和特質。香港正踏上通關復常之「兔」，只要大家同心合力，一定能夠共創更美好的未來。

勞工及福利局將繼續致力推行保障勞工、安老、護幼和扶貧的政策。我代表勞福局仝人謹祝全港市民「福」兔臨門，身心安泰。祝願香港百業興旺，勞資和諧；做生意的宏「兔」大展、打工仔前「兔」似錦，香港人才「兔」「兔」不絕。 勞工及福利局局長孫玉菡

鄧炳強：通關是最好禮物 確保各關口暢順有序

保安局局長鄧炳強說：「踏入兔年，祝願各位市民『兔』氣揚眉、大展鴻『兔』１、萬事如意，出入平安。對很多市民來說，香港與內地恢復通關絕對是最好的新年禮物。我會帶領紀律部隊繼續以專業的態度服務市民，確保各出入境管制站運作暢順有序，社會繁榮穩定，治安良好。」

福兔臨門，大地回春，生機盎然，我與公務員事務局同寅恭祝各位新一年揚眉吐氣，萬事如意。 公務員事務局局長楊何蓓茵

楊何蓓茵：如兔般面對障礙 均能一躍而過

公務員事務局局長楊何蓓茵說，兔子善於跳躍，就算面前有障礙物，都能一躍而過。公務員在面對困難時，也要積極向上，意志堅定，執行政策和服務市民時亦要動若脫兔，急市民所急。 她指，香港在新一年將全面復常，在「愛國者治港」下達致政通，加上關通、人通、物通、商通，機遇無限。她會與公務員團隊繼續堅定支持行政長官施政，把握這個得來不易的時機，發揮團隊精神，落實政府眾多良好的政策措施，為市民謀幸福，為香港謀發展，在癸卯兔年躍新程。

丘應樺祝企業抓緊復常勢頭：動若脫兔

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，踏入兔年，「兔」寓意跳脫、靈巧、敏捷。隨著香港與內地有序通關，經濟發展重拾動力，香港企業一定能迅速抓緊復常勢頭，「動若脫兔」、靈活變通，充份把握機遇發揮企業和香港所長。他祝願各位市民身心康泰，萬事如意，工商百業興旺！

曾國衞盼政通人和 人人安居樂業

政制及內地事務局局長曾國衞指，虎奔千里留雄勁，兔進萬家報吉祥。回首壬寅虎年，香港在國家大力支持和習主席親自見證下，新一屆特區政府上任就職並同慶特區成立25周年，新政府展新風辦實事有目共睹；而困擾全球三年的新冠疫情也迎來轉機，萬眾期待的復常通關之路順利有序鋪開，為香港和內地民眾帶來團聚溫暖，也為社會經濟帶來希望機遇。

他說，國家奮進新征程，中華民族偉大復興已進入不可逆轉的進程，香港也轉入由治及興的新階段。在癸卯兔年，香港特區在行政長官的帶領下，定當眾志成城，發揮香港所長、貢獻國家所需，更好融入國家全面建設現代化強國的進程，攜手並進，共同創造美好明天，共創中華民族綿長福祉，譜寫中華民族偉大復興新篇章！

謹祝願新一年祖國繁榮昌盛、國泰民安！香港百業興旺，政通人和，人人安居樂業，身體健康，如兔子般機智靈巧、和睦共濟！ 政制及內地事務局局長曾國衞

楊潤雄：文體藝盛事浪接浪 帶來幸福及自豪感

文化體育及旅遊局局長楊潤雄恭祝全市民兔年萬事如意、鴻「兔」大展！他稱，兔給人乖巧可愛、充滿活力的形象，標誌了未來將會是生機蓬勃的一年。他說，文化體育及旅遊局一定會動若脱兔，把握二十大及《十四五規劃綱要》帶來的新機遇，利用香港獨特優勢，發展香港成為中外文化藝術交流中心，爭取與不同地方多作交流，將香港優勢展現於世界舞台，說好中國故事、香港故事。

他提到，體育和文化藝術盛事會一浪接一浪，為香港市民的生活添姿彩，為大家帶來快樂感、幸福感和自豪感，而即將推出的旅遊宣傳攻勢以及配合措施，將迎接環球貴客，復甦旅遊業，帶動香港經濟。

甯漢豪：確保發展提量、提速 共建安居樂業香港

發展局局長甯漢豪表示：「金虎辭舊歲，玉兔迎新春。代表發展局向全港市民拜年，恭祝大家身體健康、家庭幸福、萬事如意！展望癸卯兔年，我們的首要任務是把去年提出多管齊下的造地及城市發展策略落到實處，令土地發展工作真正能做到『提量、提速、提效、提質』，以提供足夠土地應對住屋和其他社區需求及支持香港的持續發展。我期盼社會上下一心，克服挑戰，攜手為市民共建一個安居樂業、充滿發展動能、機遇處處的香港。」

蔡若蓮：以立德樹人為目標 讓孩子教育更好一些

教育局局長蔡若蓮稱，新年伊始，萬象更新，祝願祖國繁榮昌盛，國泰民安，市民身體健康，萬事如意，「莘莘學子勤學好問，新年進步。值此美好時刻，代表教育局向勤懇敬業的教育專業團隊致以由衷的敬意！在新的一年，我們會繼續以『立德樹人』為目標，發揮香港教育獨特的優勢，讓孩子的教育更好一些。」

謝展寰冀市民「惜飲惜食」、「綠綠無窮」

環境及生態局局長謝展寰指，玉兔迎春添新象，政通人和開新篇。過去一年，大部人繼續受疫情影響，但全港市民展示出「疫」境自強的精神，迎向全面復常的新一年。除疫情外，氣候變化引致的極端天氣亦影響全球，環境及生態局會繼續邁向「雙碳」目標及竭力維持環境衞生，努力推進各項減碳策略，致力帶領香港於2050年前實現碳中和。

寄望兔年，合力做到少一點浪費耗能，多一點節約節能；少一點環境污染，多一點綠色生態。藉農曆新年之際，環境及生態局仝人恭祝各位香港市民、業界友人「惜飲惜食」、「綠綠無窮」。 環境及生態局局長謝展寰

許正宇祝香港人財兩得 如兔般躍過重重障礙

財經事務及庫務局局長許正宇說，癸卯兔年將至，雖然前路並非平坦，他深信香港憑藉國家堅定支持和香港獨有優勢的韌性，定能如兔子般躍過一個又一個障礙，經濟復蘇，政通人和。他指，香港已經和內地有序通關，亦具備穩健的復常基礎，祝願香港在癸卯兔年人財兩得，飛躍再出發！並謹祝《香港01》讀者合家團圓、身體健康！

盧寵茂：抗疫三年多 終可舒一口氣復常

醫務衞生局局長盧寵茂表示：「春回大地，轉眼又是新一年的開始。市民經過三年多抗疫，跨越一個又一個疫情帶來的挑戰，今年春節終於可舒一口氣，踏上復常之路，與摯愛親朋共聚天倫、歡渡佳節。」

他稱新冠疫情令市民更關注健康，他和醫務衞生局同事在兔年會繼續全力推進多項政策，包括落實《基層醫療健康藍圖》定下的各項工作、致力多管齊下改善醫療人手問題、透過不同渠道持續提升公營醫療服務和公共衞生，以及繼續廣泛宣傳健康生活，與廣大市民共建「健康香港」。

瑞兔納福、慶賀新歲。我祝願市民葵卯兔年有如福兔一樣跳脫靈巧、身心健康、家庭幸福；祝願國家國泰民安、繁榮昌盛。 醫務衞生局局長盧寵茂

麥美娟祝青年燃亮未來 學業事業皆有成

民政及青年事務局局長麥美娟稱，展望來年，局方將繼續弘揚關愛互助精神，凝聚社會各界力量，支援政府的地區工作，增進市民福祉，「我們亦會與社會各界並肩攜手，致力做好青年工作，落實《青年發展藍圖》各項行動和措施，建設美好的香港。」

踏入兔年，萬象更新，我祝願大家萬事如意，身體健康，歲歲平安！特別是年青人，在新一年燃亮未來，學業、事業皆有所成！ 民政及青年事務局局長麥美娟

何永賢：「築」福萬家、幸福滿「舍」

房屋局局長何永賢說：「踏入兔年，我和房屋局整個團隊『築』福萬家、幸福滿『舍』！有如兔子一樣，我們充滿活力、幹勁，以前瞻思維、多管齊下地處理香港的房屋問題，包括加快興建『簡約公屋』、與建築業界多應用先進建築技術、於屋邨加入『以人為本』的設計、豐富置業階梯等。房屋局整個團隊會繼續為市民美好生活的期盼努力，希望在新的一年處處有溫暖、人人安居樂業！」

孫東：創科兔年將突（兔）飛猛進

創新科技及工業局局長孫東恭祝全港市民春節快樂，香港創新科技發展突（兔）飛猛進！他稱：「新的一年是香港創科發展的關鍵時期，我們在上月公布《香港創新科技發展藍圖》勾畫出創科發展路向和重點策略。隨著市民生活復常，內地與香港的交流將見頻繁，有利香港發揮好『一國兩制』的獨特優勢，融入國家發展大局。香港的未來將風光無限！」

林世雄：盼各項經濟指標如兔般彈力十足

運輸及物流局局長林世雄稱，福兔迎祥，吉兆迎新。踏入癸卯兔年，祝各位市民萬事勝意，身體健康，路路亨通。隨着疫情漸趨緩和，希望香港各項經濟指標都能像兔子一樣彈力十足，新一年迎來強勁復蘇，令各行各業受惠。

他和運輸及物流局仝人會繼續致力推動運輸及物流相關產業的發展，既與本地私營機構同行，一起開拓新機遇，同時亦與內地，尤其是粵港澳大灣區優勢互補，攜手發展，以鞏固和提升香港作為國際航空樞紐、國際航運中心和國際物流樞紐的地位。