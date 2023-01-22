新世紀賀歲片《聚會3》乾淨世界首播 歡樂跨年

【新唐人北京時間2023年01月23日訊】辭舊迎新之際，新世紀影視於黃曆除夕夜（1月21日）推出輕鬆、幽默的輕喜劇電影《聚會3》完整版，用作品恭祝法輪功創始人李洪志大師中國新年快樂，與觀眾共慶傳統佳節。

「幽默有趣！」「哇哦！終於看到了！感謝新世紀影視的又一部優秀作品，這是啟迪人心的良心電影。」「好片子吶，引人向善，我要發給好朋友看。」「搞笑，更有教育意義。滿滿的正向能量。」「超級好看哦，演員演的太好了！節日氣氛滿滿，又講了做人做事（的道理），百看不厭⋯⋯」該影片在新世紀影視的乾淨世界平台和YouTube頻道同步首播後，觀眾反響熱烈，紛紛留言，在全球華人最重要的節日能觀賞這樣一部充滿歡笑的賀歲片，收穫了滿滿的喜悅心情。

影片的故事線清晰，講述了某公司的財務經理阿東貪婪成性，仗著工商局的關係在公司橫行霸道，不僅捉弄下屬還苛扣工人獎金。在眾人敢怒不敢言之際，總公司派來了新助手李小月，眼看工作和人品都受到公司上下的認可，阿東如臨大敵，職位不保。在喜氣洋洋的新年聚會上，他決定讓開除他的公司和頂替他經理職位的李小月嚐點苦頭，不料故事卻出現了反轉⋯⋯

一如既往，新世紀影視延續了賀歲片的風格，寓教於樂。在片中飾演反面角色阿東經理的方煜翔，人物性格鮮明。他在飾演這個角色之後說，「雖然人物有藝術誇張的處理，但是觀眾可能又會覺得那樣的人物性格在生活中很常見，實實在在，可能會聯想到身邊或者接觸過的某些人有相似的特點，或者碰到過類似的事情。而主人公李曉月展現的那種人應有的道德標準、法輪功學員所展現的為人處事的品質，在現在的中國卻是不常見的。」

他表示這個角色給他最大的感觸就是，「映襯和反應社會現實」，「然而反觀社會現實，引發人們的思索，這些現象是什麼造成的？在我看來就是共產黨，它利用權、錢敗壞了人的道德。阿東就是在這樣的污染和毒害下，走向了一條不歸路。但是有幸的是，最後李曉月無私地化解了一切，給了他做出新的選擇的機會。那麽這個角色他本身生命的意義就重新得到了歸正。」

過年期間播放，方煜翔高興地說，「讓觀眾在一個很輕鬆、很愉快的氛圍中，能看到這些世間百態的東西，歡笑中有思考，度過一個有意義的除夕夜。」

影片中另外一位主人公，也就是法輪功學員的飾演者童欣怡也分享說，過程中她獲得了很大的啓發，「當投入這個角色時，自己會不自覺的和這個人物對比和學習，我發現還有很多需要提高的地方。在我看來李曉月這個人物真的是無私的，處處都在為他人著想。」

結合以前的親身經歷，童欣怡感觸很深，「當發現公司的職員有困難需要幫助的時候，她那種善良的舉動，真的感染到我自己。我能感受到李曉月的那種心境，而現在社會上像李曉月這種善良的女孩少之又少。我自己就曾在社會上遇到那種自私自利、勾心鬥角的人和事，而且很常見，讓我一度認為世界上不可能存在真正善良的人，更別提那種傳統的道德觀念了。」

直到童欣怡接觸到法輪功學員的時候，她才發現原來世界上真的有這麼善良的人，她說，「那種發自內心的善良，就像電影中李曉月的為人一樣。所以我相信主人公正是因為她偉大的信仰，才使她變成了這樣一個人。」

因為身邊法輪功學員的單純美好讓她很嚮往，隨後童欣怡也開始修煉。她說，「很榮幸能飾演李曉月這個角色。我深刻體會到，人無論在任何時候都要做一個好人，一個善良的人，並且要守住善良，去幫助他人，最終自己也會受益，無論是一個公司還是一個社會，如果每個人都能做到像電影中李曉月那樣，遇到事情都為別人著想的話，我相信這個社會一定會變得更加美好。」

兩位主人公最後紛紛借著《聚會3》這部影片，向自己的師尊、李洪志大師拜年。童欣怡說，「恭祝師尊新年快樂！弟子一定更加精進，不負師恩。在新的一年裡希望這種給人啟發的電影能夠讓更多的觀眾看到。」

觀看《聚會3》，可前往乾淨世界首映網址：

另外，新世紀影視將在2月5號的中國元宵節，隆重推出另一部全新短片《外賣》。該影片將在新世紀影視乾淨世界官方平台首映，敬請關注。

新世紀影視乾淨世界平台：https://www.ganjing.com/zh-CN/channel/1eiqjdnq7gozJ9BKZeWTfN1061tn0c

（責任編輯：劉明湘）

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