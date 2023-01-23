專家教正確保存隔夜菜方法

隔夜菜會致癌？放雪櫃可保存多少天？食物可放室溫多久？海鮮易變壞？隔夜菜保存不當，產生有害細菌，易致食物中毒。專家以酸鹼度、溫度和食物種類分析剩菜變壞的可能性，並教大家保存剩菜、隔夜菜6大貼士。

隔夜菜放雪櫃易致癌？

若隔夜菜保存不當，可產生以下4種有害細菌，有機會引發食物中毒：

壞掉的食物所滋生的細菌種類

壞掉的食物所滋生的細菌種類

壞掉的食物所滋生的細菌種類

壞掉的食物所滋生的細菌種類

壞掉的食物所滋生的細菌種類

坊間有說法指，餸菜/熟菜放在雪櫃保存後，蔬菜內的硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，亞硝酸鹽含量迅速增加，吃後有機會致癌。

本港食安中心曾進行一項研究，發現熟菜在雪櫃隔夜（24小時）貯存，其亞硝酸鹽含量不會上升。這與貯存溫度有關，低溫會減慢細菌滋生，令細菌把硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽的能力降低，延緩亞硝酸鹽的形成。

在冷凍溫度（0-4°C）下，硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽的速度很低。

在冷藏溫度（-18°C）下，硝酸鹽停止轉化為亞硝酸鹽。

亞硝酸鹽會致癌？世衞轄下國際癌症研究機構指，攝入的硝酸鹽或亞硝酸鹽在可導致內源性硝化的條件下，可能會令人類患癌。但現有證據未能證實，從膳食攝入硝酸鹽及亞硝酸鹽會增加患癌的風險。

亞硝酸鹽可致正鐵血紅蛋白血症

不過食安中心指，硝酸鹽在人體內可轉化成亞硝酸鹽，引致正鐵血紅蛋白血症，患者皮膚會呈青紫色。免疫力較低人士或會患上正鐵血紅蛋白血症。

正鐵血紅蛋白血症狀

4天內要吃掉隔夜菜？

隔夜菜保存期不長，美國食藥局（FDA）建議，最好在4天內吃掉剩菜，若多過4天就要丟棄。不過，美國哈佛大學公共衛生學院教授Guy Crosby則指，4天期限不適用於所有熟食，因為有些餸菜不足4日就會變壞，有些剩菜則可保存1星期以上。

不同食物的保存期

保存期限取決於食物的酸鹼值、水量、保存時間和溫度等條件。不同食物的保存期如下：

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

海鮮比肉類快10倍變壞

美國哈佛大學公共衛生學院教授Guy Crosby指出，酸鹼值（pH值）較低的食物，保存期會較長；低酸食物則容易滋生細菌，最好盡快進食。低酸環境即酸鹼值介於4.6至7.0，是易滋生細菌的，不宜存放太久，海鮮變壞的速度更比肉類快10幾倍。

不同食物的酸鹼值：

食物酸鹼值

食物酸鹼值

食物酸鹼值

食物酸鹼值

食物酸鹼值

食物酸鹼值

食物酸鹼值

食物酸鹼值

食物酸鹼值

食物放室溫2小時是極限？

食物存放的溫度絕對影響其保存期限。根據本港食安中心的研究，食物由煮好（以大約100°C為例）開始，在降溫過程中會不斷接觸空氣中的細菌。當降至約60°C時，便會積存大量細菌。

食安中心建議，若熱食的溫度低於60°C，勿在室溫存放超過2小時。若室溫超過32°C，則最好於1小時內把食物放入雪櫃冷藏。中心指出，存放食物的溫度亦十分重要。細菌在4至60°C的環境下會以幾何級急速繁殖。

冷藏食物要貯存於-18°C以下

冷存食物的溫度必須在4°C或以下

熱存食物溫度則要達60°C以上才符合標準

另外，微生物學家Andrea Casero指出，廚房抹布、刀具、砧板、海綿、食物容器、雪櫃若清潔不當，也會成為細菌的溫床。她建議，最好每隔1至2星期，更換並清潔廚房用品及環境。

保存剩菜6大貼士

哈佛大學公共衛生學院教授Crosby指出，保存剩菜的方法與新鮮食材接近，建議如下：

保存剩菜6大貼士

保存剩菜6大貼士

保存剩菜6大貼士

保存剩菜6大貼士

保存剩菜6大貼士

保存剩菜6大貼士

保存剩菜6大貼士

同場加映：李斯特菌病症狀+高危人士

根據本港食安中心資料，進食受李斯特菌污染的食物可令人患上李斯特菌病。

李斯特菌病病徵及高危人士如下 ：

與李斯特菌病有關 較高危食物

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