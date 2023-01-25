根据路透社查阅的一封信函，中国进出口银行（The Export-Import Bank of China）已向斯里兰卡提出暂停偿还债务两年，并表示将支持斯里兰卡从国际货币基金组织（IMF）获得29亿美元贷款的努力。

地区竞争对手中国和印度是斯里兰卡最大的双边贷款方。斯里兰卡拥有2200万人口，正面临70年来最严重的经济危机。

印度本月早些时候写信给国际货币基金组织，表示将承诺通过融资和债务减免支持斯里兰卡，但斯里兰卡这个岛国也需要中国的支持，以便与国际货币基金组织达成最终协议。

然而，了解此事的斯里兰卡消息人士称，中国1月19日发给斯里兰卡财政部的信函可能不足以让斯里兰卡立即获得国际货币基金组织对这笔关键贷款的批准。

根据这封信，中国进出口银行表示，将根据斯里兰卡方面的要求，提供“延长2022年和2023年到期的偿债期限，作为即时应急措施”。

“在上述期间，贵方将不必偿还银行贷款的本金和利息，”信件还补充说，中国进出口银行希望加快与斯方关于中长期债务待遇的谈判进程。

根据国际货币基金组织的数据，截至2020年底，斯里兰卡欠中国进出口银行28.3亿美元，占该岛国外债的3.5%。

中国非洲研究计划（China Africa Research Initiative）的计算显示，截至2022年底，斯里兰卡总共欠中国贷款方74亿美元，占其公共外债的近五分之一。

“本银行将支持斯里兰卡申请国际货币基金组织的扩展贷款（EFF），以帮助缓解流动性压力，”中国的这封信补充说

国际货币基金组织发言人证实，国际货币基金组织管理层收到了印度的承诺，但没有对中国的信函发表评论。

斯里兰卡外交部和财政部以及中国外交部都没有回应路透社的置评请求。

一位因机密讨论的敏感性而不愿透露姓名的斯里兰卡消息人士表示，斯里兰卡希望北京方面能按照印度向国际货币基金组织提供的线路，做出明确的保证。

“原期望中国会做得更多，”这位消息人士说，“这远远低于对他们的要求和期望。”

债务可持续性

印度上周在直接致国际货币基金组织的一封信中表示，印度进出口银行（Export-Import Bank of India）提供的融资或债务减免，将与国际货币基金组织支持的计划下恢复债务可持续性保持一致。

另一位直接了解会谈情况的政府消息人士告诉路透社，斯里兰卡可能会与国际货币基金组织分享中国的信函，并征求他们对信中内容的意见，以衡量是否需要更强有力的保证。

另一位了解债务讨论的人士补充说，对这些信件的比较表明，印度在承认国际货币基金组织对斯里兰卡等中等收入国家的债务重组参数方面是“全面的”。该人士表示，与此同时，中国的信函中仅指出重建外汇储备是斯里兰卡的关键，而没有提及债务和融资需求的比率。

“中国这封信可能被国际货币基金组织认可的事实，将受到所有私人债权人的密切关注，”这位不愿透露姓名的人士表示。

目前尚不清楚中国和印度等主要贷款方愿意进一步推进债务减免。中国是世界上最大的双边贷款方。

美国等西方国家和多边贷款机构正在向北京施压，要求向陷入困境的新兴经济体提供债务减免，并批评北京的进展缓慢。

然而，1月23日来自赞比亚的消息表明，中国可能会发挥更积极的作用。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在赞比亚首都卢萨卡发表讲话时表示，该组织已与中国就债务重组战略达成原则谅解。

格奥尔基耶娃说，中国将在期限大幅延长和利息减少的基础上，在事实上接受被减值的净现值（NPV）。

斯里兰卡央行行长纳达尔·韦拉辛哈（P. Nandalal Weerasinghe）1月23日表示，该国希望在六个月内完成债务重组。

(本文依据了路透社发自新德里和科伦坡的报道。)