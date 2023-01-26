去年11月藍燈（景氣對策信號）亮了！當大家擔心景氣衰退，荷包可能會大縮水時，投資達人股魚卻興奮地表示：「投資進場機會又到囉！」原來早從2003年起，股魚就做景氣燈號投資，上一次出手是在2020年7月亮出黃藍燈時，而他固定在月中、月底各買一張0050（台灣50），價格不拘，總共買了15張，一直到2021年3月景氣出現第二個黃紅燈後出場，獲利14%。

國發會景氣對策信號在2022年11月開出藍燈，且綜合判斷分數由10月、黃藍燈的18分直接下跌至12分，讓人憂心未來景氣。不過，股魚卻難掩興奮直說：「0050進場機會到了！」

而除了0050外，股魚解釋，包含00850（元大ESG永續）、006203（元大MSCI台灣）、006208（富邦采吉50）、0057（富邦摩台）、00692（富邦公司治理）、006204（永豐台灣加權）等6檔，也可以用景氣對策信號進行景氣循環投資。「因為標的物與加權指數亦步亦趨，以上這幾檔成分股都屬於大型股，貼近台股指數。」

股魚指出，這次景氣轉為低迷是因為升息的原因造成，依據過去17年的景氣循環紀錄，大概會經歷10個月的黃藍燈，他打算這10個月都每月定期定額買2張0050，等到景氣亮出黃紅燈到紅燈時，在景氣熱絡、周邊的人都在聊股市時，再全部出場。

股魚建議，根據景氣燈號投資，可以在亮出第二顆黃藍燈時進場，而在亮第二顆黃紅燈時出場。原因是等到景氣的走向確定後，再做進、出場比較安全。

當然有不少人質疑，景氣對策燈號是落後指標，在亮出黃藍燈或黃紅燈後，股市仍會繼續走低、或繼續噴出，對此，股魚說，其實每次景氣循環都會有類似的講法出現，景氣燈號確實是落後指標，但仍有參考依據，畢竟景氣不會在短時間內反轉，且自己實際操作數次，每一波都有10%左右的報酬率，真的是最簡單又能穩賺的操作術。

股魚投資小檔案 [廣告] 請繼續往下閱讀 出生：1977年 現職：專職投資人 經歷：電子公司研發主管 學歷：台大機械工程所 婚姻：已婚，育有一女 投資心法： 1. 山式資產配置，根基約40%為債券，中峰為0050，兩峰為大型成長股及中小型成長股 2. 0050依照景氣對策信號燈進出，亮出第二個黃藍燈時開始進場，月中、月底各買一張，出現第二個黃紅燈全部出場 3. 永遠保有30%現金部位

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