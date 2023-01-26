【禁聞】清零耗盡財政 中國北方供暖不足 民眾喊苦

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【新唐人北京時間2023年01月27日訊】寒流來襲，中國多地創下今年入冬以來最低溫。然而，供暖不足的問題在中國北方多地浮現，民眾抱怨連連。這背後的原因除了天然氣價格上升，還和疫情清零有關。來看報導。

日前，山西臨汾市一個小區，業主集體在窗戶貼上「冷」字，抗議供暖問題遲遲未能解決。事件曝光後，開發商回應稱，1月19日開始供暖，但能否實現，取決於施工進度。

今年過年前後氣溫驟降，黑龍江漠河市最低溫度創下零下53度，打破54年以來最低氣溫紀錄。吉林省早已被冰凍成一片雪白世界，渤海北部的遼東灣，42%的海灣被冰覆蓋，可以影響航運及油田海上作業。而在河北省中北部最低溫也降到零下15度以下。

河北石家庄李先生：「是，（零下）15、6度，很少，很少，一般冬天最冷12、3度零下，今年這場寒流比較冷。」

河北民眾張先生：「這兩天比往年溫度都低，初二晚上，颳大風很大，然後溫度降到零下15度了，我家小狗都凍死了，反正是特別冷，有三天了吧。」

河北的張先生說，往年過年前後立春，氣溫較為暖和，但是今年氣溫驟降。

張先生：「降了一個大度，估計七八度，白天都沒有零上了，就零下5度了吧，感覺很冷，我們上墳上去燒紙的話，都弄得手生疼。 」

多位民眾在網上抱怨供暖不足，一名天津網友說，過年到親戚家走走，最大的感受就是冷，包括自己家在內，沒有一家是暖和的。多名網友秀出家中溫度計，室內只有15、16度左右。

一名河北廊坊的民眾說，他們當地的供暖公司「三強熱力」，從這次寒流降溫以來，熱水溫度始終38度，調升不了，居民室內溫度也達不到18℃。

張先生：「城市供暖以前能達到18度在室內，像我們在農村裡面，你別說18度了，只要是在室內13、14度也可以，你要是在城市內，人生活條件好，以前都是18度往上，今年達不到18度，那些居民肯定是有想法。 」

張先生說，供暖不足的情況在農村更加惡劣，冬季幾乎洗不了澡。

美國媒體《紐約時報》報道，中國大陸現在天然氣價格飆漲，民眾暖氣無法開整晚。此外報導還指出，「動態清零」政策已經耗盡地方政府的財政預算，無力保障家庭和企業的天然氣供暖，導致這個寒冷冬季，「取暖難」的現象在中國多地上演。

美國經濟學者黃大衛（Davy Jun Huang）分析，中國北方供暖問題由來已久。中共自50年代開始，以秦嶺、淮河為界，劃定所謂的「供暖線」，北方由政府補貼集中供暖，對一些經濟不夠發達的北方城市而言，補貼壓力較大。

其次，中共當局2017年下令北方大部分地區禁用燃煤鍋爐，為燃氣鍋爐，即所謂的「煤改氣」，改由天然氣供應後，雖然減低污染，但成本大增。

美國經濟學者黃大衛：「成本增加之後就發生一個問題，就是他要保證這個居民供暖的價格不太貴，所以他就要求價格有限制，所以導致了很多那個對居民的供暖是一個虧本生意，所以很多供暖的那些提供商來說，他們都不願意給居民供暖，因為他是沒錢賺的，要虧本。」

加上俄烏戰爭導致天然氣價格上漲，黃大衛表示，中俄之間有能源合作協議，中國一直跟俄羅斯購買高價天然氣，導致虧損擴大，致使供暖公司更加不願意供暖。

黃大衛：「第四個原因是現在的地方政府，他本來要補貼的供暖，因為由於這個疫情，稅收減少，收入減少，加上那個疫情清零，又要花費大量錢，去建方艙醫院跟檢疫，所以更加就是兩面夾擊，導致那個財政更加困難，所以基本上就補貼不到位。」

黃大衛說，上述四個原因導致中國北方供暖問題雪上加霜，是近10年以來少見的困難。

編輯/林岑心 採訪/駱亞 後製/陳建銘

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/01/26/a103635528.html