前美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)将在不久的将来再次获准使用脸书(Facebook)和Instagram。 两个平台的母公司Meta周三(1月25日)表示，将解除两年前实施的封号，此前特朗普利用这两个平台发布了关于2020年大选的虚假声明，并帮助集结了2021年1月6日冲击国会山的人群。

该公司表示，对特朗普封号的决定是因为担心他构成“对公共安全的严重威胁”。 然而，Meta也表示，他们此后得出的结论是，这一风险“已经充分消退”，足以让他返回平台，并且他的账号将在“未来几周内”得到恢复。

Meta表示，特朗普在美国政治中扮演了一个显著角色，让公众听到他所说的话是很重要的。 但由于他使用这两个平台的历史，他在这些平台上的行为将受到监控。

Meta在一份声明中说：“鉴于他的违规行为，他现在还面临因屡犯而加重的处罚--处罚也将适用于其他公众人物，根据我们更新后的协议，这些因与冲击国会事件有关的公众人物的封号也被恢复了。如果特朗普先生发布更多违规内容，这些内容将被删除，他将被封号一个月到两年，具体取决于违规的严重程度。”

特朗普的反应

直到最近，特朗普都被几乎所有主要社交媒体平台封号，他一直在“真相社交”(Truth Social)上发布他的声明，这是一个他帮助创建并由他的公司拥有的平台。

作为对Meta公告的回应，特朗普在“真相社交”上发帖，使用了他惯用的特殊标点符号和大写字母。

他写道：“脸书自从‘去平台化’了你们最喜欢的总统--也就是我以来，已经损失了数十亿美元，他们刚刚宣布将恢复我的账户。这样的事情永远不应该再发生在一位在位的总统或任何其他不应被惩罚的人身上。感谢“真相社交”所做的如此出色的工作。你的成长显著，未来无限！！！”

特朗普在脸书上拥有约3400万粉丝，在Instagram上拥有超过2300万粉丝。

有争议的决定

美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union)执行董事安东尼·罗梅罗(Anthony Romero)在一份声明中说：“不管人们喜欢与否，特朗普总统是美国的主要政治人物之一，公众对听到他的说法有浓厚的兴趣。”

罗梅罗说：“就我们在网上发言和听到他人说法的集体能力而言，最大的社交媒体公司是核心参与者。他们应该更愿意允许广泛的政治言论，即使它会冒犯到人。”

打击仇恨言论和其他形式的极端主义的组织“反诽谤联盟”(Anti-Defamation League)则持不同观点。其首席执行官乔纳森·格林布拉特(Jonathan Greenblatt)在一份声明中表示，“不应为前总统特朗普提供一个平台，让他在主流社交媒体上放大他的仇恨和暴力言论。”

格林布拉特说：“在特朗普担任总统期间，他使用脸书等社交媒体平台传播仇恨和煽动暴力。该平台已经取消了针对他的封号，但没有理由相信现在这位前总统的行为会有所不同。这不是言论自由的问题；特朗普可以利用多个平台来传播他的信息。这是一个商业决定，用展示偏见和分歧来推动点击和参与，就是这么简单。”

广泛的重新评估

Meta恢复特朗普账号之际，正值美国和全世界就应当如何监管社交媒体进行广泛重新评估之际。 去年10月，亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)收购推特，并恢复了许多曾被封号的帐户，包括特朗普的帐户。 这位在该平台上拥有近8800万粉丝的前总统在账号被恢复后还没有使用过它。

专家表示，大型社交媒体公司处理有争议言论的新方式是关于社会在高度互联的时代应如何组织自身的更广泛辩论的一部分。

无党派教育基金会“自由论坛第一修正案”(First Amendment at the Freedom Forum)高级研究员吉恩·波利钦斯基(Gene Policinski)说：“我们正在讨论我们如何在21世纪规范公共场所。这些是我们目前聚集在一起讨论公共问题的地方。”

波利钦斯基对美国之音说：“我们现在正处于这个转折点，社交媒体显然已经从玩具变成了工具，变成了无处不在的需求。当它对我们社会的运作方式变得如此重要时，可能会有人认为，应该为人们可能会反感的言论提供某种安全网，但又不构成迫在眉睫的暴力或其他一些犯罪行为的威胁。”

国际关注

这一争议也超出了美国本国的政治。 本月早些时候，联合国人权事务高级专员办事处发表了一份声明，署名人是数十位国际人权专家。

该声明针对主要社交媒体平台的领导者，呼吁他们“在其商业模式中以人权、种族正义、问责、透明度、企业社会责任和道德为中心”，并提醒他们“企业在种族正义和人权方面的责任是一项核心社会责任。”