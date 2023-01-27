CNN記者走訪貴州山村 村民幾乎全染疫

【新唐人北京時間2023年01月28日訊】黃曆中國新年期間，CNN的記者來到中國貴州省安順市關嶺縣斷橋鎮大理村做實地採訪，有村民透露，幾乎所有的村民都感染了中共病毒（COVID-19）。由於中共官員嚴密監控，記者無法獲得更多信息。

據CNN 駐北京的國際記者Selina Wang（簡稱W）週五（1月27日）報導，依偎在大山深處的大理村沒有被現代的摩天大樓和污染所玷污，翠綠樹木和竹子圍繞著這個約有1000人的村莊，所有居民都是侗族人。在大理村，除了少數遊客外，沒有任何人戴口罩，也沒有看到任何抗原測試，人們家裡也沒有儲存很多藥。

接受W採訪的每個人都說他們周圍沒有人感染COVID。與W交談的幾位老年村民說，他們已經完全接種了疫苗，沒有生病。但記者遇到了一群在外面吃火鍋的年輕人，他們說的卻不一樣。隨後W得知其中一個人還是附近一家城市醫院的醫生。

「幾乎所有的村民都被感染了。他們有症狀。」他告訴W，並用筷子從沸騰的湯鍋裡夾出一塊肉。

W問他，村民們是否知道他們感染了COVID，還是他們只是認為這是一場感冒。

「反正就像是感冒。」另一個人插話說。

一直背對著鏡頭的醫生回答說：「他們只是沒有被診斷出來，但症狀與COVID相符。他們只是從來沒有測試過。」

W一行到達貴州時，首先在銅仁降落，這個城市離大理村大約有四個小時的車程。出租車司機說，他在鄉下的家人都感染了COVID，並說因為沒錢去醫院，他認識的許多人都死在家裡。

W大理村之行受到中共官員的嚴密監控，受到六個政府官員的迎接，至少有四名官員在她們同一家酒店或附近訂了房間。無論記者們多早醒來，他們都會在大廳裡等著，隨時準備跟蹤。

W經常可以看到在採訪村民之前或之後，官員與村民竊竊私語。他們帶來了另一位講侗語的當地官員，使記者無法知道其與村民的對話。所有的官員都拒絕明確回答他們的目的是什麼，或者他們和村民說了什麼。

W發現無法進一步調查該地區的COVID情況。因此，她們開車離開了村子，花了約兩小時車程，去了鄰縣的一家公立醫院，希望可以更自在地自由交談。

醫院的發燒門診幾乎沒有人，醫院的主要區域人多一點，但並不擁擠，這與中國各大城市醫院人滿為患的景象形成了鮮明的對比。

W來到醫院的另一個樓層，問一名護士，幾週前這裡是否人滿為患。她回答說：「這裡一直都很擁擠，很忙。」她沒能多說什麼，因為一位醫生走了過來，打斷了採訪。

不久之後，W意識到她們又被跟蹤了。一名男子在醫院外向我們走來，說他是宣傳部門的人。

記者們來到30分鐘車程外的一個村莊診所，一個男人和一個女人又跟著她們。他們對那裡的工作人員說了些什麼，然後突然沒有人願意和記者們說話，於是W到外面去採訪附近的商店，他們在幾週前是否看到診所外面排長隊。每一次，中共政府的管家都會打斷她們的談話，與受訪者交談，明確告訴他們不要說什麼。

記者再次離開並前往更多的醫院，但是由於中共看守的跟蹤和干擾，他們無法得到任何人的回應。

美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃延中說，COVID病毒「可以不受任何阻礙地像野火一樣蔓延，傳播的速度和規模挑戰了傳統智慧」。在城市地區疫情肆虐的同時，中國許多農村地區的感染人數迅速增加。但黃補充說，中共政府一直沒有發布疫情爆發規模和死亡人數的準確數據。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清 ）

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