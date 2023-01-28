【記者 張夢熊╱高雄 報導】國境解封在即台灣的智慧醫療實力前進中東佈局，台灣觀光醫療發展協會、GCAP全球新冠聯盟國際組織台灣代表元富裕生技股份有限公司與巴林皇族快流（Fast Flow）公司，26日在巴林麥納麥簽署合作備忘錄，三方合作投資，未來將透過台灣觀光醫療發展協會引薦台灣醫療服務、智慧醫療科技與巴林交流，成為全球新冠聯盟的夥伴。。GCAP(Global Covid Association Partners )是一全球性組織，致力於發展智慧醫療與永續議題的人道組織平台，總部設於美國。台灣觀光醫療發展協會此行透過GCAP總部與台灣代表元富裕生技安排與巴林皇族快流公司簽定三方共同合作協議，由GCAP集團主席黎季倫、快流公司總裁答娜阿布都拉Dana Majeed Abdel-Aal公主、台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦醫師代表簽署。黎季倫指出，GCAP美國“矽谷”總部以及和台灣夥伴元富裕生技，未來將在巴林國家共同合作設立醫療機構與台灣的醫療機構互派醫療專業人員，提供來自美國、台灣、印度的創新技術與智慧醫療系統、人工智能解決方案，初期從巴林為起點，逐步推廣到波斯灣以及GCAP集團 44 個國家聯盟都將受惠。他並強調， GCAP聯盟是以人道主義為核心理念，提供社會關懷、推動永續，而非以盈利為目的，公司業務推展除了波灣富裕地區，並觸及於亞洲、非洲和印度等國家。來自台灣的代表團，由台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦帶隊，包括醫師、專業技術人員、國際金融投資商等一行6人，連日拜訪巴林哈馬德國王醫院、阿卜杜拉國王醫療城、巴林多家專科醫院，並拜訪巴林經濟發展局與國家衛生部，為後續的合作交流做前期溝通準備；巴林今年開辦全民健保，亦將借鏡台灣健保的成就。未來將在台灣提供專業培訓基地，從台灣醫療機構派遣不同專科的醫師交流， 彼此都以英語為主，做為醫學領域交流的語言。許景琦理事長指出，巴林是通往海灣地區的門戶，尤其擁有人口和經濟實力是台灣醫療實力佈局極佳的場域；台灣具有世界級的醫療技術與人才，協會的會員夥伴例如聯新國際醫院、敏盛醫院、德威國際口腔醫院、中國醫藥大學附設醫院、童綜合醫院，以及近期合作簽署的醫療機構，例如高雄榮民總醫院、高雄市立大同醫院等，將有助於巴林國家發展高品質、多元化的醫療服務。台灣觀光醫療發展協會希望能促成台巴雙方觀光醫療業務、醫療專業人員的進修及互訪，甚至在巴林設置台灣醫療海外據點。巴林快流公司總裁答娜阿布都拉公主深感，冠狀病毒大流行在傳遞人類和世界一個訊息：地球其實很小，當疫情來臨，世界就像是一個地球村，國際間醫療機構之間的合作十分重要。未來將借重台灣的醫療技術，透過台灣觀光醫療發展協會以及 GCAP 集團豐富的國際經驗，提供巴林等波灣國家醫療專業人員的交流，未來希望能在巴林打造先進智慧醫院平台、引進高端生物科技，先從巴林落地，逐步輻射推廣到阿拉伯聯合大公國等中東阿拉伯世界。圖一：台灣智慧醫療前進中東佈局，台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦醫師（前排右起）、GCAP全球新冠聯盟主席黎季倫與巴林皇族快流公司總裁答娜阿都拉公主在王族皇宮內簽約。圖二：台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦醫師（前排右三）率團訪問巴林，推廣台巴觀光醫療業務、醫療專業人員的進修及互訪。圖三：台灣觀光醫療發展協會、GCAP全球新冠聯盟合力推動台巴觀光醫療交流；巴林今年開辦全民健保，亦將借鏡台灣經驗。（照片/台灣觀光醫療發展協會提供)【更多新聞】

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