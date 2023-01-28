中国今冬大部分地区持续受到寒潮侵袭，多个省市出现入冬以来最低温。然而，北方地区民生供暖不足使老百姓怨声载道。有分析认为，天然气价格上升使供暖单位压力大增，而清零下地方政府财政失衡导致情况雪上加霜。

入冬以来，河北省气温骤降，中北部最低温降至零下15度或以下。保定市何桥乡蔡桥村年过60岁的蔡先生对美国之音表示，与往年相比，这次寒潮非比寻常。

蔡先生说：“这次从夏季到秋季的时间段很短。冷天来得比较早。冷的时间相对长，维持在零下十多度。突然一下子温度降了十多度，所以说，这个气候是十分不正常。”

综合中国媒体报道，河北邢台与邯郸等多个县自入冬以来，频繁出现天然气不定时断气现象，严重影响民众日常生活。有关人士相信，这是上游供气单位和下游公司之间出现利益纠葛，最终让民众承担“挨冻”的代价。

“农村实内空间特别大。封闭不严。天气越冷，用气的量会大量增加，供气可能出现不足。（断气时）实内室外都没啥差距，都是零下十多度。水都沏不上。对生活影响是很大的。没办法只能用电炉来取暖。断电的时间不会很长，因为时间太长了对居民的生活影响太大了。”蔡先生说。

2017年中国强制实行“煤改气”

2017年，为了改善雾霾的状况，中国多个省市实行禁止或减少烧煤取暖，改用天然气或电。蔡先生说，事实证明，天然气尚未能全面代替烧煤。

蔡先生说：“以价格来说，烧气可能比烧煤花钱还要多，但是取暖的效果不如煤效果好。（煤）释放出来的热量要比燃气充足，屋里面的温度相对好一点。当年实施煤改气的关系，居民家里储存的煤必须让政府拉走，不让你在家里留存。也不允许别人卖。”

1月下旬，黑龙江部分地区连续数天出现极寒天气，漠河市气温一度跌至零下53度，打破1969年以来最低温纪录。连日来，佳木斯市晚间气温只有零下35度左右。

年约50岁的当地居民马女士对美国之音表示，在供暖不足的情况下，晚间民居室内温度最低只有17、18度，居民向供暖单位查询，对方表示无能为力。

马女士说：“热力公司回答说，‘外头太冷了，‘回水’特别凉，加温加不上来。’大家没有办法只好挺着。像农村自己取暖，自己烧柴的话还可以自行调整，但是集体供热的话，人家给你供什么温度，你就得接受什么样的温度。有心血管病的人受到很大影响。再不满意也没办法。钱给它了，它不给你商品，你也是没办法。”

十多个省会城市创入冬以来最低温

黑龙江鹤冈市一家供暖公司本月初曾发出紧急通知，从去年煤价就开始暴涨，公司多次向市、区两级主管部门申请调价式补贴，但始终没有答复。公司现在实在无钱可赔，无法继续为该市特定地区供热。

春节期间，中国北方13个省会级城市创下今年入冬以来最低温，呼和浩特录得摄氏零下28.6度，北京最低只有零下15.4度。

互联网上，许多民众抱怨供暖不足。有天津网友说，过年到亲戚家走走， 最大感受是没有一家暖和。也有网友说，寒流降温以来，热水温度始终38度，调升不了。

美国经济学者黄大卫告诉美国之音，中共自上世纪50年代以来，以秦岭、淮河为界，划定所谓的“供暖线”，北方由政府补贴集中供暖，对经济不发达的北方城市而言，当局必须确保居民供暖价格不会过高，要求价格有上限。给居民供暖对于供应商来说是亏本生意。加上俄乌战争导致天然气价格上涨。中俄之间宥（何意？？）能源合作协议，导致亏算扩大，供暖公司更不愿意供暖。

地方入不敷出 补贴供暖压力增加

他说，雪上加霜的是，“动态清零”让地方政府入不敷出，补贴压力增大。

黄大卫说：“2022年中国政府的收入减少，像房地产开发等行业不景气，导致地方政府收入大幅减少。倒是开支大幅增加，建方舱医院、核酸检测、人员配置、社会维稳等，基本上把财政（储备）都用完了，现在还要补贴供暖的话就会不到位。”

黄大卫说，“煤改气”虽然减低了污染，却导致成本大增。

黄大卫说：“今年由于北极寒潮的缘故，天气特别冷，增加了供暖每单位的消耗量。举例，在零下18度之下，你要供暖到18度，过去可能消耗一个单位的量，但是现在是零下20度30度的话，你可能就多消耗两三个单位，但取暖费还是按照固定单位去算，所以（供暖公司）亏损特别严重。”

美国“纽约时报”1月25日引述专家的话说，“取暖难”既显示了俄乌战争引发的全球能源市场动荡，也暴露了中国能源监管和基础设施的系统性弱点。