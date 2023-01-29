肉類放室溫解凍易中毒？用雪櫃、用自來水還是用微波爐解凍最好？用錯方法解凍冷藏食物，容易滋生細菌，引致食物中毒。哪種方法又快又安全？本港食安中心比較4大常見解凍方法，列出解凍時間、保質期和放置室溫後的食用安全問題，教大家最安全的處理方法。

室溫vs微波爐vs自來水vs雪櫃解凍

食安中心指，冷藏是一種用低溫來延長食物保質期的方法。在冰點氣溫下，有部份細菌會被消滅，雖然有部分殘存於冷藏食物中，但均不能在此低溫下生長。

食安中心曾進行一項測試，準備了4包預先包裝的兩磅裝即食肉類產品，然後用4種常用的方法解凍，比較優劣及安全程度。測試結果如下：

4大解凍方法 雪櫃解凍

4大解凍方法 雪櫃解凍

4大解凍方法 用流動自來水解凍

4大解凍方法 用流動自來水解凍

4大解凍方法 用微波爐解凍

4大解凍方法 用微波爐解凍

4大解凍方法 室溫解凍

4大解凍方法 室溫解凍

用自來水/微波爐解凍貼士

食安中心提醒，採用以上解凍方式，也需配合正確的步驟才使食物免受細菌污染。

用自來水解凍

即食食物須用保鮮紙包好，才可用自來水解凍，免受污染。

非即食食物可除去保鮮紙解凍，但須徹底清潔設備及器皿，以免細菌污染設備、器皿及其他食物。

自來水應保持流動，以縮短解凍食物所需時間。

用微波爐解凍

食物放進微波爐前須用保鮮紙包好。

善用微波爐的「解凍」功能

解凍分兩次完成；期間翻動食物，會使解凍效果更全面。

同場加映：不同食物的保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

食物種類保存期

2種解凍方法最好

食安中心總結指，放進雪櫃解凍及用流動的自來水解凍2種方法最好。其中，雪櫃解凍法是最慢卻最安全的方法；相反微波爐解凍是最快，但卻容易滋生細菌。而食物製造商都會多選用雪櫃來解凍食物，因為食物經常保持 低溫狀態，有效防止細菌滋生。

解凍後再冷藏易食物中毒

最後，食安中心提醒，若已解凍的食物未能即時處理或食用，應以保鮮紙包好放進雪櫃；亦切勿再冷藏已解凍之食物，以預防細菌性食物中毒。

同場加映：4類食物加熱再吃易中毒

4類食物勿加熱再吃

4類食物勿加熱再吃

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4類食物勿加熱再吃

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4類食物勿加熱再吃

4類食物勿加熱再吃

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同場加映：不同食物的酸鹼值

食物酸鹼值

食物酸鹼值

食物酸鹼值

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食物酸鹼值

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食物酸鹼值

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