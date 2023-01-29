法國女子8千公里單車之旅 呼籲「拯救土壤」

【新唐人北京時間2023年01月30日訊】法國女子娜塔莉歷時半年，騎單車穿越10個國家，途徑8000多公里，週六抵達目的地印度。她希望通過此舉喚起人們保護土壤的意識。

今年6月21日，心理學家娜塔莉·馬斯騎單車從法國出發，經過意大利、土耳其、斯洛文尼亞、塞爾維亞等十個國家，共8000多公里，最終在週六抵達目的地印度哥印拜陀。

娜塔莉此行旨在呼籲人們拯救地球的土壤，一路上，她都在所經過之地傳播防止水土流失的信息。

娜塔莉·馬斯 （Nathalie Massè）：「由於土壤和自然脫節導致混亂和麻煩，這真的讓我很震驚。」

週六，哥印拜陀的民眾歡迎娜塔莉的到來，慶祝她完成了歷時六個月的單車之旅。

非政府組織成員Cavie Shaw：「看到她的到來，真不可思議。我們都很激動，唱歌又跳舞。」

一項統計數據顯示，全球超過三分之一的可耕地已經因土壤侵蝕、土壤污染和城市擴張而退化。

人道主義機構表示，如果世界不更好地保護迅速惡化的土壤，將無法養活不斷增長的地球人口。

新唐人電視台記者李清怡綜合報導

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