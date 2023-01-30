今 (30) 日農曆開春第一日，除了元大台灣 50(0050-TW) 秒填息備受矚目之外，有 6 檔高「含積量」的 ETF，也深受投資人追捧，其中，富邦科技 (0052-TW) 因為持有台積電占比逼近 6 成，單日勁揚 5.8%，為今日表現最帶勁的台股 ETF。

台積電今日上漲 7.95%、收在 543 元，不但再創波段新高，也領軍台股狂飆 560.89 點，收在全場最高點 15493.82 點，突破年線關卡。隨著台積電重返 500 元價位，「高含積量」相關 ETF 也有不錯表現，其中作為「含積量」最高的 ETF 富邦科技 (0052) 今日漲幅 5.8%，為台股 ETF 表現最佳。

中信半導體 (00891-TW)、富邦半導體 (00892-TW) 持股台積電雖然分別為 20.33%、25.06%，但半導體大軍重掌兵符之下，兩檔 ETF 也強攻，今天都大漲超過 5%，漲幅位居台股 ETF 亞軍、季軍。而 0050 和富邦台 50(006208-TW) 同樣挾台積電占比都高達 47% 以上的氣勢，同步勁揚 4.5%；富邦公司治理 (00692-TW) 持有台積電比重也達 39.01%，因此受惠走高 4.1%。可以看出 6 檔 ETF 中，富邦投信就囊括 4 檔，堪稱最愛護國神山投信法人。

漲幅居冠的富邦科技 ETF 經理人蘇筱婷指出，台積電法說雖釋放利空， 2023 年資本支出 320~360 億美元，略低於預期，然看好先進製程、自主供應鏈趨勢將推升廠務設備中長期動能，庫存和營收下半年拐點將現。

蘇筱婷進一步指出，在庫存端，台積電預計 2023 上半年半導體供應鏈庫存將減少，並逐步進入健康水位；而營收端，台積電預計 2023 上半年營收將出現中至高位數下降，而下半年以美元計營收同比增長，全年以美元計營收也將略有增長。這也預示著台積電認為下半年將迎來半導體行業的復甦行情，建議投資人可適時選擇含積量高的產品，在產業重回成長之際伺機參與市場。