金管會主委黃天牧今 (30) 日偕同證券暨期貨業舉行新春團拜，黃天牧於致詞時細數資本市場去 (2022) 年的成長養分，針對今年的期許，也提出五大耕耘重點，金管會期盼與證券期貨業者及周邊單位群策群力，共同營造一個具備動能與韌性、符合企業及投資人需求、可持續發展的證券暨期貨市場。

黃天牧表示，去年在俄烏戰爭、通貨膨脹與升息等劇變中，我國上市櫃股票總市值達 48.7 兆元，總成交值達 71 兆元，均維持歷年次高水準，上市櫃公司全年營業收入亦穩健增長 5%；此外，去年實施多項發行、交易與資訊揭露等面向的精進措施，以及推動 ESG、強化資訊安全等，這些都是資本市場持續成長的養分。

展望今年金兔年，黃天牧也提出對資本市場五大努力的方向，包括：

第一，擴大海外招商引資：疫情逐步解封，為持續壯大我國資本市場規模並增加臺股量能，已請證期局轉知證交所、櫃買中心與期交所，積極與中介機構、全球相關企業及臺商組織合作，積極推動海外企業加入臺灣資本市場，並加強與國際機構投資人溝通交流，深化長期夥伴關係，希望透過招商引資，擴大臺灣資本市場量能，另外也希望集保擴大業務量能。

第二，協助國內產業與企業轉型：疫情、戰爭、氣候變遷等因素已改變供需模式及供應鏈布局，我國產業結構及企業經營亦處於轉型升級的關鍵階段，資本市場須能及時因應。去年上市櫃公司股票籌資達 3162 億元，為有統計以來新高，希望持續透過制度動態檢討調整，滿足新興產業發展與企業創新的籌資需求。

黃天牧也特別謝謝證交所及櫃買中心過去一年在創新板及戰略新板的努力，尤其創新板在制度上做了些調整，去年底已初步有些收穫，希望今年創新板及戰略新板大展鴻圖，有更多企業加入這二個板塊，形塑臺灣創新產業的聚落。

第三，深化永續發展的基礎工程：過去這一年，證期局同仁非常努力，去年 3 月 3 日啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求上市櫃公司以合併財報母子公司為範圍，在 2027 年底前完成溫室氣體盤查，2029 年底前完成溫室氣體盤查之查證；去年 3 月 8 日發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，提供業者永續發展轉型上的規範及方向。

去年 12 月 27 日金管會發布「金融資安行動方案 2.0」，今年 3 月底前將發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，這是將公司治理 3.0 進一步更張成為第 4 版，並以永續發展為主軸。以上這些措施，也許無法立竿見影讓股價指數攀升，但長期而言卻是提升資本市場韌性與競爭力所必要的紮根工程。

第四，加強投資人教育宣導及防制金融詐騙：資本市場投資人結構已發生變化，年輕朋友參與率持續提升，如何讓投資人明確認知風險，並對自己的投資行為負責，以及如何協助民眾在紛雜的資訊中，分辨真假以避免遭受詐騙，證券期貨周邊單位將透過多元管道強化宣導。

去年 9 月 19 日舉辦證券期貨周邊單位防制投資詐騙宣誓儀式，之後到去年底，證券期貨周邊單位投入許多資源，在不同管道加強宣導，未來這一年會在防制詐騙上做更多努力。

第五，掌握國際脈動及強化國際合作：資本市場無法閉門造車，必須強化國際市場合作及瞭解國際政治經濟情勢，所以除了方才提到的招商引資外，也要隨時掌握國際金融市場的動態以及興革措施，尤其要強化與其他國家交易所、集保組織、投資人保護組織、相關業界公會組織的聯繫合作，要走出去，爭取合作機會，爭取臺灣的能見度，讓臺灣在國際資本市場上發光發亮。