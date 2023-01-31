2023年01月31日 環境資訊中心記者 劉庭莉報導 環境資訊中心記者 劉庭莉報導

今（31日）適逢新舊內閣交接，近20個民間團體於經濟部前舉行記者會，現場高喊「褐色產業不退場，零碳電力成妄想」、「用電大戶別耍賴，自己綠電自己發」等口號，並推行動咖啡車邀請經濟部長王美花、新任行政院長陳建仁共飲「美花咖啡」及「建仁綠茶」，象徵經濟部仍以褐養褐、補貼褐色產業，同時希望新任閣揆能帶來綠色復甦新政，將台灣經濟由褐轉綠、轉苦為甘。

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近20個民間團體今（31日）準備「美花咖啡」及「建仁綠茶」，希望新任閣揆陳建仁能帶來綠色復甦新政，將台灣經濟由褐轉綠。攝影：劉庭莉

近20環團再次齊聚經濟部 要求部長主持溝通會議

今年初數十個民間團體齊聚經濟部，要求檢討上路兩年的用電大戶條款，並對經濟部長王美花喊話，要求挽救嚴重落後的綠能進度。四大建言包括降低用電大戶認定門檻、大幅提高再生能源義務量、提出未來義務調升規劃、以差異化方案鼓勵自發電優於買憑證。

然而民間團體表示，經濟部代表當場承諾的溝通會議，卻通知僅由副局長出面，且僅願意討論認定門檻，對其餘議題不予理會，顯示出政府對民意的漠視與傲慢，令人愕然，將不排除進一步擴大倡議規模。

今（31日）是新舊內閣交接日，近20個民間團體再次於經濟部前舉行記者會，現場高喊「褐色產業不退場，零碳電力成妄想」、「用電大戶別耍賴，自己綠電自己發」等口號，並推行動咖啡車邀請經濟部長王美花、新任行政院長陳建仁共飲「美花咖啡」，象徵經濟部仍以褐養褐、補貼褐色產業，並以「建仁綠茶」期待新任閣揆發揮公衛權威的角色，組成健康內閣。

記者會由台灣健康空氣行動聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台中市爭好氣聯盟協會、看守台灣協會、綠色和平基金會等民團共同發起。

記者會上民間團體現煮咖啡請記者喝。攝影：劉庭莉

用電量約年增2.3% 用電大戶卻僅負責1%綠電

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，《氣候法》雖已三讀通過，但2022年台灣工業指數、製造業指數雙雙創下新高，同時用電量持續攀升，屢屢突破歷史新高，經濟部更預估至2028年用電量約年增2.3%。

陳憲政認為，用電大戶不應只購買綠電，更要負起能源轉型的責任，投資、自發綠電。經濟部應拿出具體作為，如制定合理工業電價，避免2050淨零碳排淪為政治口號。

用電大戶條款2021年上路，要求電力契約容量達5000瓩（kW）以上企業，需於五年內設置10%綠電，或以儲能、購買綠電憑證、繳納代金等方式替代。

綠色和平氣候與能源專案主任洪昇邦說明，用電大戶以低於成本的價格使用台灣近半數電力，且需求年年上漲，享受低電價經濟的同時，卻未付出能源轉型責任，自設再生能源裝置容量僅約實際用電量1%。

洪昇邦呼籲，新內閣重拾能源轉型承諾，要求經濟部速修用電大戶條款，用電大戶認定門檻下調至800瓩、義務由契約容量10%調整為實際用電量20%、2030年至少自產30%再生能源等，讓用電大戶背負起應有的能源轉型責任，而非僅花錢買贖罪券。

民間團體準備自發綠電推車，首賣「建仁綠茶」期待新任閣揆陳建仁發揮公衛專長帶領「健康內閣」，要求用電大戶自發綠電。攝影：劉庭莉

報告：氣候變遷造成經濟衰退恐超越COVID-19

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，根據2016年聯合國開發計劃署（UNDP）報告，若控制全球升溫在1.5°C內，2050年全球GDP會下降21兆美元，但若不採取任何行動，全球升溫2.5°C，將減少33兆美元，節省的12兆美元（約新台幣383兆）占全球GDP約10%。岳祥文說，如果積極作為，減少下來的GDP損失將遠大於2020年COVID-19經濟損失的3.1%。

台南社大環境行動小組副研究員林政翰表示，過去用輔導及獎勵政策補貼高耗能的鋼鐵、石化、水泥等褐色產業，產品出口卻將污染留在台灣，是犧牲台灣人的健康及未來換取的短期利益，呼籲王美花在《氣候法》通過後正視褐色產業問題。

台灣健康空氣行動聯盟表示，根據經濟部能源局能源統計月報分析，2022年1-11月我國褐色電力的化石燃料（煤油氣）發電量占比82.5%，其中煤電占42.4%居第一位，台電化石燃料電力總發電量還在持續增長中。同時，我國工業部門的用電占比過半（56.1%），高科技產業用電量大幅增長3.8%，差不多抵銷掉近四成的再生能源電力增長。

看守台灣協會秘書長以鋼鐵工業為例說明，鋼材有1/3外銷，但生產過程不僅排放嚴重空污、消耗大量能源，更留下每年數百萬噸爐渣在小小的台灣島上，即使要加嚴控管流向，也無足夠去化管道，台南學甲爐渣僅是冰山一角。

看守台灣協會秘書長謝和霖說明，高雄境內有諸多老舊工業區，持續不斷生產早已過剩的鋼鐵及石化產品，排放大量空污、水污、廢棄物，且三不五時發生嚴重工安事故，不僅傷害當地居民健康及生命安全，也威脅南部數百萬人的健康與環境品質。攝影：劉庭莉

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