2023年01月31日 環境資訊中心綜合外電;趙燕 翻譯;許祖菱 審校;稿源:Mongabay 環境資訊中心綜合外電;趙燕 翻譯;許祖菱 審校;稿源:Mongabay

空中巴士基金會(Airbus Foundation)與連結保育基金會(Connected Conservation Foundation, CCF))近期宣布新的研究計畫獎項,鼓勵參加者利用衛星影像保育生物多樣性。

喜馬拉雅山的衛星圖像。 圖片來源:歐洲太空總署 Flickr (CC BY-SA 2.0)

全球的物種正大量消失中,科學家稱為「第六次大滅絕」,這項競賽將選出能有效運用衛星影像推估地球物種喪失情況的研究計畫。評審團由4位專家組成,個人與非營利組織均能報名,報名時間為2022年12月5日至2023年2月3日,優勝者可獲得美金5,000元,還能使用空中巴士 「Pléiades」 與 「 Pléiades Neo」二組超高解析衛星所拍攝的地球影像。其中,Pléiades Neo包括四顆衛星,解析度高達30公分。

評審之一、連結保育基金會執行主任麥斯威爾(Sophie Maxwell)告訴Mongabay,公開徵選的目的是為了發揮這些高解析衛星影像的效益,讓世人看見物種的狀況。

從太空看肯亞的洛里安生態系。連結保育基金會與空中巴士基金會公開徵求以衛星影像進行生物多樣性保育的計畫。圖片來源:空中巴士基金會

連結保育基金會致力於將現代科技應用於自然保育,例如反盜獵或是物種族群監測。而空中巴士基金會則是由歐洲航空公司所成立的慈善機構。兩家基金會於2021年結盟合作。

麥斯威爾表示,競賽目的是探索遙測技術應用在生物多樣性保育的可行性與限制。他指出,這項技術已應用於道路偵測和木炭窯(charcoal kiln)偵測,獲得了不錯的成果。高解析度影像也能用來掌握野生動物的族群量,但在實際應用上有其限制。例如,想在東非莽原多變的地形與地貌中辨識出牛羚(wildebeest)並不容易。應用在地景較單一的地區,或許較容易成功。

瑞士蘇黎世大學遙測技術的博士後研究員施威格(Anna Schweiger)舉例,這技術應用在北南極繁殖的鳥類或企鵝效果應該不錯。施威格不隸屬於提供獎項的二家基金會。

施威格指出,Pléiades Neo衛星配有深藍波段,能解析水體下生物。以Worldview衛星為例,科學家就曾用它來辨識清澈海面下方30公尺的鯨魚。

太空拍下到的南非馬蒂克維(Madikwe)禁獵區。圖片來源:空中巴士基金會

圖為肯亞馬賽馬拉國家保護區(Maasai Mara)。連結保育基金會是一個致力於將現代科技應用於自然保育的組織圖片來源:空中巴士基金會

施威格認為,Pléiades高解析影像加上電腦與人工智慧的深度學習,可為生物辨識帶來全新視角。

麥斯威爾則期待人工智慧讓衛星影像發揮更高的價值,藉由大區域影像讓大眾看到宏觀視野。

施威格提醒,遙測影像可能被用在非保育用途上,科學家必須十分謹慎。(空中巴士也將Pléiades衛星影像販售給軍事與情報蒐集單位。)若影像細節落入不肖分子手上,例如大規模魚群的洄游路線,反而會危害生物族群的生存。

但麥斯威爾仍認為,解決生物多樣性危機需要創新的方案。她希望這個獎項能驅使更多保育的新想法。「這會是個很棒的機會,讓我們得以探索這項新科技在保育的應用。」

圖為從太空拍攝到的南非馬蒂克維(Madikwe)禁獵區。Pléiades Neo衛星配有偵測深藍波段,可辨識水中影像。圖片來源:空中巴士基金會

參考資料

- Mongabay(2022年12月14日),Airbus Foundation looks to put satellites to new biodiversity conservation uses

※ 本文經授權全文翻譯自報導,如需轉載請來信:[email protected]

大學就讀傳播學系,現在是文字/影像/翻譯工作者。