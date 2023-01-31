宋仲基再婚的消息曝光引發各界關注，據悉二婚對象就是《財閥家的小兒子》播出大結局的隔天，宋仲基認愛交往1年的英國女友Katy Louise Saunders，兩人相識於拍攝《黑道律師文森佐》一劇期間，Katy擔任宋仲基的義大利文私人家教，進而發展戀情，目前懷孕的Katy與父母已住進宋仲基位於梨泰院的豪宅待產，而今年38歲的Katy已是所謂的高齡產婦了。

by fish - 2023/01/31 更新

Photo/instagram、IMDb

曾經是演員，目前專職於私人家教的Katy Louise Saunders長相甜美，且擁有傲人的火辣身材，健康自信的神態非常有魅力，難怪男神一見傾心，不過今年已經38歲的Katy，雖然懷孕，卻已步入高齡產婦的階段，高齡產婦對母體及新生兒均有影響，高齡產婦的出生缺陷的發生率會增加，尤其是染色體容易老化，衰退或者畸形，導致先天性癡呆兒的發生率增加。

此外，高齡產婦懷孕期間也比較容易發生高血壓和糖尿病，會出現早產的情況(這還是在排除產婦自身身體問題的前提下)，為了能夠有一個健康的寶寶，年齡比較大的準媽咪們應該要注意以下幾個重點：

注意均衡營養，維他命與礦物質保健品的補充是一定要的。 養成良好的生活習慣與規律的起居作息，不熬夜，但也不要一直臥床休息，應適當的運動以提升身體的循環代謝。 緩和情緒反應與調適工作壓力，在充分認知之下，避免太多無謂的錯覺和妄想，應以平常心來度過。 改善工作環境，避開所有可能有危害的污染物質。 按時接受產前檢查，或盡早接受初次產前檢查。 在懷孕前接受健康檢查，看看是否有高血壓、糖尿病或腎臟等疾病，如果有，應先治療穩定後再準備懷孕。

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