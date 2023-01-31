吃刺身和壽司愈新鮮愈好！有日本網民分享影片指，近日光顧壽司郎時，發現一碟貝類刺身不停蠕動，甚為「生猛」。影片瘋傳，網民看後紛紛表示震驚。日本壽司郎親身回應，揭蠕動原因，並表示一切正常，呼籲食客不用擔心。有專家曾指，食用未經徹底煮熟的海產有機會感染的寄生蟲，出現1情況更可致腸胃穿孔，有4類人風險較高。

刺身上碟後仍生猛蠕動

該名日本網在社交平台Twitter分享影片，形容為「迴轉壽司的悲劇」。從影片可見，一件貝類刺身被放在碟上，仍不停蠕動。當事主以筷子觸碰刺身後，刺身捲縮起來，令網民直呼恐怖。

即睇壽司郎刺身生猛蠕動情況：

該款刺身上碟後仍不停蠕動。（影片截圖）

該款刺身上碟後仍不停蠕動。（影片截圖）

淋上豉油後刺身一直抽搐蠕動，似仍有生命。（影片截圖）

淋上豉油後刺身一直抽搐蠕動，似仍有生命。（影片截圖）

刺身仍在蠕動。（影片截圖）

網民用筷子觸碰刺身。（影片截圖）

刺身受到刺激後收縮翹起。（影片截圖）

刺身受到刺激後收縮翹起。（影片截圖）

刺身翹起後仍繼續蠕動。（影片截圖）

日本壽司郎5字回應

就此上述個案，日本壽司郎親自回應，解釋刺身蠕動原因。壽司郎指，貝類刺身剛剛脫殼後，部份組織仍有生命力，因此會出現蠕動情況。若淋上豉油或刺激牠們，蠕動情況會更加明顯。壽司郎又指，這是「新鮮的證明」，並呼籲食客不心擔心。

生吃海產或染海獸胃線蟲

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾表示，食用未經徹底煮熟的海產有機會感染的海獸胃線蟲（Anisakis）：

海獸胃線蟲

海獸胃線蟲

海獸胃線蟲

海獸胃線蟲

海獸胃線蟲

海獸胃線蟲

9種海產常有海獸胃線蟲

根據東京都福祉保健局網站資料，海獸胃線蟲主要寄生在海產內臟表面，或三文魚魚、鱒魚的腹部肌肉中。

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

5個方法預防感染海獸胃線蟲

預防海獸胃線蟲的方法

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延伸閱讀：吃貝類海產3部位恐中毒

本港食安中心指出，貝類海產3個部位易含毒素，食用時要避免，以減低食物中毒風險。食安列出高危部位，並解釋原因：

吃12款海產易中毒＋中毒症狀

食安中心指，如進食受污染的海產例如蜆、蠔、扇貝、帶子等有機會中毒。中心列出5種貝類毒素、12種易含毒素的海產，並講解致病毒素特性、中毒症狀：

較常含有毒素的海產及中毒症狀

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