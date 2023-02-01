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（中央社記者邱祖胤台北1日電）台北國際書展昨天開幕，國外主題館向來是吸睛焦點，比利時主題國館今年邁入第10年，特別展現圖文創作軟實力，展位更以百餘根竹枝及12座原木書櫃組成，展現低碳永續設計理念。

比利時台北辦事處瓦隆尼亞區經貿組長鄒宏平表示，10年前比利時成為台北國際書展主題國，當年同時也是比利時繪本引進台灣的元年，以視覺創作藝術聞名四海的比利時，向來是全球漫畫及繪本產出最大的市場，因此今年台北國際書展同樣展現這樣的特色。

鄒宏平表示，包括獲得義大利波隆那兒童書展獎的插畫故事書、羅拉．賽莫娜蒂（Laura Simonati）的Mariedl. A gigantic Story，以及青少年漫畫獎作品、莉莎．布倫（Lisa Blumen）的Avant l'oubli，都會在比利時館亮相。

根據比利時台北辦事處提供新聞稿，本屆台北國際書展共有32國參展，比利時館為慶祝主題國10週年，邀集11家繪本、漫畫出版社及漫畫與文物保護基金會，展現比利時豐富的出版內容及精彩圖文創作。

比利時館除了展出甫獲得波隆那兒童書展獎的作品，並邀請比利時繪本作家瑪琳．史奈德（Marine Schneider）前來舉行講座，史奈德以「生命三部曲」聞名，這次帶來去年11月才在法國蒙特勒伊童書展獲得最佳兒童繪本「國際小金塊獎」的Hekla & Laki，刻畫及讚頌大自然與人類之間的微妙關係。

此外，比利時法語文化區國際關係總署全球出版產業市場總監瑪莉-伊芙．托薩尼（Marie-Eve Tossani）也前來參與版權推廣活動。

本次比利時館外觀設計特別吸睛，採用123根竹枝、12座裸色木質書櫃組成，設計師程費迪（Frédéric Chevassus）表示，全球氣候變遷現象嚴重，當任何社會及商業行為都以低碳低排放為最基本原則時，展場攤位裝潢的一次性建造及使用特徵，就顯得特別突兀。

程費迪表示，這次比利時館的設計堅持降低廢棄物、提高展覽硬體的再利用可能性、不使用污染環境的壓克力塗層及鋁箔架構等原則，同時在展覽硬體中融入最大的實用度，體現比利時聞名全球的視覺美學。（編輯：張雅淨）1120201