陳希：七夥伴同享天賜洪福 順天意退團退隊 【三退紀實故事】

海外三退義工郭女士有緣接通中國大陸一位先生的電話， 向他說明中共宣揚無神論、造假誣衊佛家高德大法、 迫害佛家弟子等真相，這樣是要遭天譴的。 這位先生和他六位在場的同事明白善惡有報是天理， 爽快退出中共相關組織，接受上天賜予的福份。

退出無神論黨團隊 才能得到上天的護佑

三退義工（勸中國人退出中共黨團隊的義士） 郭女士數十年如一日向大陸民眾傳遞真相， 希望他們都能了解共產黨宣揚無神論，是真正的邪教， 黨團隊都是無神論組織，一定要在內心選擇退出來， 遠離中共才能得到上天的護佑，不至於走入魔道。

那天，她很高興接通這位先生的電話，問候他新年快樂，祝福他20 23年平安吉祥。現在形勢變化非常大，明天會發生什麼事， 誰也不知道。但是，不管發生什麼事， 都希望這位先生能夠得到上天的護佑，能夠平安吉祥。

確認過這位先生沒有入過黨但讀書時入過團， 郭女士就送給他一個小名「天安」，請他記住 「天安退團保平安」， 讓他在未來的日子裡能夠得到上天的護佑，順天意得天福。 這位先生很爽快的說: 「嗯，好。」

郭女士感覺這位先生非常善良，再送他佛家護身符——九字真言：「 法輪大法好，真善忍好」，誠心敬念，身體就會越來越健康， 心情也會越來越好。並告訴他， 當年打電話遇到武漢的新冠肺炎患者，做三退後誠心默念九字真言， 病好了，人也平安了。為避免他記不住， 郭女士又用婉轉動聽的聲音唱給他聽，這位先生說記住了。

「瘟疫是來淘汰邪黨份子的」 真心念真言是靈丹妙藥

郭女士問這位男士是否知道為什麼會有瘟疫？ 為什麼瘟疫會這麼嚴重？

其實，李洪志大師於2020年3月份在《理性》一文中指出：「其 實瘟疫本身就是針對人心、道德變壞、業力大了而來的。」「有人也 知道是這樣，也去求神保佑，可能還是不管用。為什麼呢？ 因為人心不好了、業力大到就是應該淘汰了，為什麼保佑你？ 人應該向神真心的懺悔，自己哪裡不好，希望給機會改過， 這才是辦法，這才是靈丹妙藥。」

李大師明示：「目前『中共病毒』（武漢肺炎） 這樣的瘟疫是有目地、有目標而來的。它是來淘汰邪黨份子的、 與中共邪黨走在一起的人的。不信你們看一看， 目前最嚴重的那些國家，都是與邪黨走的近的，人也是一樣。」

「那麼怎麼辦？遠離中共邪黨，不為邪黨站隊， 因為它背後是紅色魔鬼，表面行為是流氓，而且無惡不作。 神要開始剷除它了，為其站隊的都會被淘汰。不信就拭目以待。」

李大師還告訴弟子如何在危險中救人: 「如講真相、三退、真心念真言，都是最好的靈丹妙藥、 救人的辦法。」郭女士問這位男士明白嗎？

男士連說: 「明白了。」

中共拍攝天安門自焚影片 栽贓陷害法輪功

郭女士繼續問他: 「知不知道2001年的天安門自焚案是共產黨栽贓陷害給法輪功的 ，那5個自焚者，沒有一個人煉法輪功」，整個事件是造假的， 是欺騙老百姓的。

這位先生說他不知道。

郭女士告訴他這件事很重要，好人別誤會修真善忍的好人。而且， 人一定要活得明白，活的清楚，不能稀裡糊塗。

國際教育發展組織會議上，中共被譴責天安門自焚破綻百出， 是造假的。

那個叫王進東的所謂自焚者，「他臉燒得黑黑的， 可是他的頭髮卻好好的，腿上塑膠雪碧瓶好好的， 頭髮跟雪碧瓶是易燃的，它怎麼可能好好的？」

那個叫劉思穎的小女孩，做了氣管氣切，央視記者採訪她時， 居然還能唱歌。

燒傷病人，傷口是必須要通風的，他們卻用紗布包成像木乃伊一樣， 那不就違反醫學常識了嗎？

天安門廣場那麼大，有誰看過警察背著滅火毯、滅火器巡邏的？花1 分半鐘就能拿來滅火毯、滅火器？那不就是他事先準備好的?

拍出的錄像，有非常專業到位的長鏡頭、短鏡頭， 各個角度都拍到了，想想看，1分半鐘光架一台機器都來不及了， 何況他是好幾台機器同時開拍的。那就只能有一個解釋:他在拍戲， 欺騙我們老百姓。

這位先生說明白了。

中共活摘器官 從法輪功學員擴大到普通百姓

郭女士繼續講，共產黨到現在都還在活摘法輪功學員器官賺錢， 甚至對老百姓都下手了。

這位先生說他不知道。

郭女士說這事很重要，善良的人一定要保護好自己， 這是真真切切的事。活摘就是人活著的時候就被摘除肝、腎、心臟、 眼角膜，然後賣給有錢人。

中國這十幾二十年來，器官移植迅速發展。中國哪來這麼多器官？ 死刑犯沒那麼多。一個病人在國外等器官移植需要很久很久， 因為需要血型配對的。而在中國只需要一個月、半個月， 甚至一個禮拜，這簡直是不可思議。

「今天這個人是活著的，明天因為那病人要來換器官， 這個人就被殺了。」

我們中國人都是講善惡有報的，報在誰身上？共產黨。 共產黨又是誰呢？就是黨、團、隊組成的。所以， 今天是上天給我們好人一個機會，能退出來的人就不用背黑鍋， 不會受到連累，才能夠真正的平安吉祥。」

這位先生說他聽明白了。

郭女士問他相不相信活摘的存在，他說不知道。

郭女士跟他講，學生被要求做健康檢查，驗完血後， 有學生就不見了。

還有一家善良的熱心人，家裡好幾個人都簽了器官捐贈同意書， 可沒過多久，這些人居然陸陸續續都出意外了。

2013年，山西的一個小朋友叫小斌斌，他出去玩， 到很晚都沒有回家，家人非常緊張，就報警了。找到他的時候， 他滿臉是血，兩個眼珠不見了，後來在附近的草叢裡找到了， 可是眼角膜不在了。送到醫院的時候，小斌斌問媽媽， 天怎麼還不亮啊？在場所有的人眼淚都掉下來了。所以， 請大家真的要好好保護好自己。

中共鎮壓真善忍佛家大法 天滅中共即將兌現

郭女士繼續說：「法輪功不是一般的氣功，它是佛法，是從1992 年從長春傳出來的佛家上乘修煉大法，是以宇宙最高特性——真善忍 為根本指導，按照宇宙演化原理修煉的。」

經上億人修煉實踐證明，李洪志老師傳出的法輪大法是大法大道， 在把真正修煉的人帶上高層上的同時，對穩定社會， 提高人們的身體素質，道德水準，都能起到不可估量的正面作用。

在1993年的東方健康博覽會上，李洪志老師獲得博覽會最高獎「 邊緣科學進步獎」、大會的「特別金獎」以及「受群眾歡迎氣功師」 稱號。在這一屆博覽會上，李洪志老師是獲得獎項最多的氣功師。

「法輪功這麼好，共產黨鎮壓他、迫害他，還活摘器官， 這是天理不容的，天滅中共這句話不是一句口號，是真的會發生。」 郭女士請這位男士翻牆到大紀元網站去查看，有超過4億人退黨退團 退隊了，那些曾入黨入團入隊但還沒做三退的人， 未來恐會在天災人禍中隨共產黨去的。

怎麼去呢？用天災人禍。武漢肺炎中死最多的就是黨員了， 當然還包括團員跟少先隊員。但天佑善良人， 還有許多善良的中國人曾經被中共欺騙忽悠加入了其組織，所以， 老天還再給這些人機會，等他們快點退出黨團隊組織， 但這個時間不會太久了，早退早平安， 未來衝著共產黨來的災難就跟我們好人無關了。

這位先生說自己明白了。

佛光普照 群體三退保平安

郭女士知道這位先生明白了真相，已在平安之列， 希望也能將這份祝福傳遞給他的親友，有福同享， 問他身邊有沒有其他人。

這位先生說身旁還有6個人，只戴過紅領巾，郭女士剛才講的， 他們都聽到了。問他們是否也同意退。回答說同意。 郭女士一一幫他們取好化名，全體退隊。

郭女士感嘆他們都是有福氣的人，再次叮囑大家不要忘記九字真言， 一定要念。九字真言真的救了很多人，只要誠心敬念， 就能感受到佛法的神奇。也請大家都告訴自己家人， 全家都念九字真言，那真是佛光普照，全家都得到神佛的護佑， 一家都平安。

《九評》揭露共產黨的邪惡本質 法輪功是中國人的驕傲

最後，郭女士告訴這位先生，將提供他翻牆軟件，請他們上明慧網、 大紀元退黨網站，了解國內外新聞，也可以自行幫家人退。 只要家人自己同意，用小名、化名、本名通通都可以， 入過什麼退什麼，沒有入過不用退。

也會發《九評共產黨》這本書，希望大家了解共產黨怎麼發跡的、 它做過的每一件壞事以及它毀掉全人類的終極目標。

還會發法輪功的主要著作《轉法輪》， 這本書已經創造了世界文化史上的奇蹟。中國以前弘揚最廣的《 道德經》已經傳了2000多年，翻譯成了30多種文字。 可是法輪功開傳至今才第30年，已經翻譯成48種文字， 這是我們中國人的驕傲。

法輪功在國外非常受歡迎，在國外有法輪大法月、法輪大法周、 法輪大法日。法輪功遊行的時候，警察都幫忙開道，兩邊站滿了人， 大家都在鼓掌，豎起大拇指說這是中國來的。所以， 真不是國內中共宣傳的那樣。

在1999年以前，很多人練法輪功後，身體都變好了， 連癌症都好了。1999年開始，江澤民鎮壓法輪功， 老百姓活得很辛苦。空氣污染非常嚴重，很多人都得了肺癌了。 還有因水污染導致癌症村。毒食品、毒大米、地溝油、毒奶粉、 毒疫苗，太多毒了，老百姓都是吃五穀雜糧的，能不生病嗎?

可是很多人沒有錢看醫生，沒有錢吃藥，就想來煉法輪功， 但中共政府又鎮壓，老百姓真的活得很辛苦。

這位先生表示認同。

郭女士再次恭喜這幾位朋友有福份了， 請這位先生把資料轉發給其他幾位，祝福他們平平安安，互道再見。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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