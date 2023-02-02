彭双浪：電子業今年表現比去年好 車用需求強

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）台北市電腦公會理事長彭双浪今天在2023台北國際電玩展開幕時表示，電子業歷經4至5個季度調整，預計在第2季後可看到往上走勢，整體表現會比去年好，尤其車用需求強勁。

2023台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）於2月2日至5日登場，匯集來自25國275家廠商，包括250款遊戲及主機大廠、硬體、電競周邊等展出，今年由慶祝10週年的「神魔之塔」包下最大展區，國內廠商以參展B2B商務區為主。

彭双浪表示，電子產業去年受到疫情、通膨影響，消費力道較弱，預計歷經4至5個季度調整後，在第2季後可看到往上走勢，整體電子產業會比去年好。

他指出，中國大陸解封對整個消費市場、3C產品確實會有增加可能性，近期也觀察到中國PMI指數上升，國際貨幣基金(International Monetary Fund, IMF)也調升中國GDP預測，在這些有利因素下，過去因疫情封控延遲的消費將會被解放出來，因此今年對中國消費市場相對樂觀。

談到汽車電子部分，彭双浪說，過去2年受到零件短缺影響，整體銷售是受到壓抑的，今年看到晶片及其他材料相對充足，影響已相對小；另外，電動車銷售持續大幅成長，尤其各國對環境保護、社會責任、公司治理（ESG）三大面向的要求，訂定2030至2040年間停止燃油車銷售目標，都讓電動車有很好的發展。

友達董事長彭双浪指出，友達在車用面板應用領域位居全球前2大供應商，抓住電動車發展趨勢，預期電動車在螢幕採用尺寸及數量上都將增加非常多，目前看到訂單需求也成長很快，相信未來2至3年車用的成長是值得期待的。（編輯：張良知）1120202