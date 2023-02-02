專家稱年輕人工資低因能力不夠 被罵慘

【新唐人北京時間2023年02月03日訊】2月2日，中國經濟學家稱，中國年輕人工資低是因為能力不夠，還說，同等工作可能在泰國或越南只能拿一半工資，引發網絡一片罵聲，話題衝上大陸微博熱搜第一。

鳳凰網財經與東北證券聯合發起「2023（首屆）長白山高峰論壇」，將於2月4日舉辦。2月2日，在論壇開幕前夕，鳳凰網財經《封面直播》邀中航基金副總經理兼首席投資官鄧海清就經濟相關話題進行探討。

鄧海清表示，現在很多年輕人真的很不像話，沒有錢花了就覺得是父母給的太少，或者覺得企業、老闆給的工資太低。其實很少有年輕人去反思，可能是因為自己的專業素質、能力水平不夠，所以才有那麼低的工資。

鄧海清還聲稱，「對國內的很多的年輕人來講，其實你幹的這點活，可能在泰國或者在越南，人家只要你的一半的工資就能幹和你一樣的活。」

此言一出，引發網絡一篇罵聲，評論區全部是憤怒和罵聲。在大陸微博平台，截至發稿時，參與評論達54.5萬，衝上微博熱搜第一名。

網友紛紛表示氣憤，「比越南泰國，你怎麼不比美國呢？」，「怎麼不跟人家比一比物價房價公休假」，「看看那些好單位，掙得工資多的，哪個不是拼爹？」，「提到房價就說日韓歐美國家還有差距，提到工資又說我們比東南亞國際高很多，臉都不要了是吧」，「合著我們國家努力的方向是發展成泰國越南？」

還有的諷刺道，「我今天不罵專家，只想罵媒體。現在一群弱智媒體把什麼人都冠以專家名號，專找他們的奇葩言論，然後利用網友對專家的厭惡來吸引流量。難道你們沒發現，現在『專家』的弱智言論越來越多，這都是媒體『努力』搜羅的結果」。

「這麼一位高學歷的專家，說出來的話，讓年輕人覺得，簡直是當代版的『何不食肉糜』」。

「中國人礦太多了，挖不過來，幹嘛給那麼高工資，大家都是人礦」。

「挺好的，經典比爛。和美國比誰新冠死亡人數多，和越南比誰工資低，和日本比誰房價高。粉紅色邏輯，狠狠贊了。」

近幾年，中共專家的話語越來越脫離現實，被民眾譏諷為「磚家」。

去年，中國大陸網絡一知名大V，建議大學生付費上班，引發熱議。大陸網易「羅sir職話」於去年9月9日發表文章，《專家建議大學生付費上班：專家不知民疾苦，不如回家種紅薯》，文中指出，這位專家簡直連基本的市場邏輯和現實規律沒有。

文中還列舉了近年一些專家的「雷人」建議，如北大博士王福建議農民不要用收割機收麥子，因為這會污染環境。這位經濟學家和教授，說農民勤勞是錯覺，他們白天把種子撒地裡就回家睡大覺，糧食是自己在土裡長出來的。

廈門大學教授趙燕菁建議，適當處罰不生孩子的年輕人。

攜程集團董事局主席、人口經濟學家、北京大學光華管理學院研究教授梁建章建議，年輕人如果暫時找不到工作，可以先去結婚生子。

全國人大代表、小康集團董事長張興海，鼓勵年輕人少送外賣、多進工廠。

文章說，「大部分專家都是教授、研究中心主任等等，這些靠著我們納稅人過活的專家，他們的建議為何能夠如此不顧民生，不顧民間疾苦」，「到底是養尊處優？還是專家的考核選拔機制導致了部分專家的水平差距巨大？」

文章建議，「未來還會有各種專家的各種雷人建議，但我對這種現象的唯一建議就是，建議某些專家不要建議了。」

（記者李酈綜合報導/責任編輯：林清）

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