防腐劑、添加劑對腎臟傷害可大可小！有腎臟科醫生分享病例指，一名50歲男子尿量減少且雙腳浮腫，求醫後證實急性腎衰竭，是一個飲食習慣所致。醫生指出，該患者愛吃1物並過度進食，令身體出狀況幾乎要終生洗腎，最終發現是添加劑作怪。若攝取過量防腐劑，致病風險較高，常見的防腐劑有5種。

尿量少揭患急性尿毒症

腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》指，該名50歲男子過往從沒出現腎臟病症，但因發現尿量變少，雙腳浮腫而求醫。初時驗尿並無異樣，惟隔日抽血時，該男子表示已經全日未有小便，雙腳持續變腫，需要醫生處方利尿劑。血液報告顯示，該男子患急性尿毒症，肌酸酐數值被檢測到已升到9（正常值為1以下）。

狂吃1物致腎衰竭 險一世洗腎

醫生問診後，才發現該男子十分喜歡吃鹼水粽，因鹼水粽的硼砂含量偏高，導致急性尿毒症。採用鹼化劑及利尿劑治療，並戒吃鹼水粽後，該男子腎功能終漸漸回復正常。江醫生推斷，這可能鹼水粽添加劑過量，加上該男子進食過量所致。

攝取過量添加劑硼砂可致死亡

根據本港食安中心資料，硼酸及硼砂是天然存在於食物中，同時亦可用作食物添加劑。

添加劑硼酸及硼砂的作用、對健康的影響如下：

硼酸及硼砂的作用、對健康的影響

防腐劑硼酸及硼砂的作用、對健康的影響

防腐劑硼酸及硼砂的作用、對健康的影響

防腐劑硼酸及硼砂的作用、對健康的影響

防腐劑硼酸及硼砂的作用、對健康的影響

防腐劑硼酸及硼砂的作用、對健康的影響

8種常見食物添加劑 1塊餅可多達42種

腎臟科醫生江守山指，坊間的食物會加入許多添加劑，以討好消費者和增加保存期限，他曾發現一塊餅乾含有42種添加劑。江醫生列出8款常見食物添加劑：

8款常見食物添加劑

8款常見食物添加劑

8款常見食物添加劑

8款常見食物添加劑

8款常見食物添加劑

8款常見食物添加劑

8款常見食物添加劑

8款常見食物添加劑

8款常見食物添加劑

食物中不乏防腐劑，攝取過量可致食用安全問題。根據本港食安中心資料，食物中加入防腐劑和抗氧化劑原因如下：

食物中加入防腐劑，可防止或減慢霉菌、酵母菌和細菌等微生物在食物中生長。防腐劑可抑制、減慢或遏止食物的發酵、發酸或其他變壞過程。

食物中加入抗氧化劑，可免食物發出酸敗氣味或變色。抗氧化劑可延遲、減慢或防止食物因氧化作用而變壞。

4種常見防腐劑及食物例子

食安中心指出，本港常用的防腐劑有4種（不包括硼酸及硼砂），其作用及食物例子如下 ：

常用的防腐劑及食物

常用的防腐劑及食物

常用的防腐劑及食物

常用的防腐劑及食物

常用的防腐劑及食物

常用的防腐劑及食物

常用的防腐劑及食物

常用的防腐劑及食物

23種食物添加劑名稱及用途

食安中心指出，食物添加劑主要有23種，其類別及用途如下：

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

23種食物添加劑的用途

食物添加劑作用

據食安中心資料，食物添加劑是指在食物加工處理、包裝、運輸或貯存階段中，為某個科技上的目的而故意添加於食物內的任何天然或人工物質。其科技上的作用包括但不限於以下幾點：

食物添加劑作用

食物添加劑作用

食物添加劑作用

食物添加劑作用

食物添加劑作用

食物添加劑作用

食物添加劑作用

根據食安中心資料，食物添加劑本身通常不被當作食物食用，也不常用作食物的一般配料。食物添加劑一詞並不包括污染物，或用以保存或改善營養價值而添加於食物內的物質，以及鹽、香草和香料等調味料。

同場加映：即食麵超多防腐劑？ 專家解構4大迷思

即食麵迷思

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吃即食麵忽略1物易傷身

吃即食麵貼士

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同場加映：即食麵獲准使用的食物添加劑

根據本港食安中心的《食物內防腐劑規例》，即食麵這類食品獲准許的食物添加劑有7種，名稱、國際編碼系統編號、最高准許含量（百萬分率）如下：

即食麵 獲准的食物添加劑

即食麵 獲准的食物添加劑

即食麵 獲准的食物添加劑

即食麵 獲准的食物添加劑

即食麵 獲准的食物添加劑

即食麵 獲准的食物添加劑

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