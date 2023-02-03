欣陸投控 (3703-TW) 旗下欣達環工今 (3) 日就「台南市城西焚化廠更新爐新建移轉營運促參案」與台南市政府環境保護局進行簽約儀式。在完工後，此一新案每天垃圾處理容量可達 900 噸，同時，欣達環工投資金額共 72.15 億元。

欣達環工執行長周黎明表示，取得「台南市城西焚化廠更新爐新建移轉營運促參案」對於欣達環工而言意義非凡，象徵欣達環工將從水務處理專業，進階邁入能源產業。

周黎明進一步說明 ，在新能源時代，大家越來越重視循環經濟，因此如何有效處理廢棄物甚至轉換為能源，是欣達環工近年來思考的方向。本次取得此案，表示欣達環工將進入廢棄物發電事業。

台南市城西焚化廠更新爐新建移轉營運促參案內容包含興建一座新焚化爐以及面積達 1.6 公頃的原有景觀回饋設施更新與營運。更新爐新建完成後，每天垃圾處理容量可達 900 噸，除可符合日益加嚴之空氣污染排放標準，發電效率預期也將大幅提升到 25% 以上；欣達環工將以新的技術及標準，提升運轉效能及發電能力，協助提升臺南市垃圾處理服務品質。

台南市城西焚化廠更新爐新建移轉營運促參案投資金額共 72.15 億元，特許期 25 年，包括興建期 3 年及營運期 22 年。為執行本案工作內容，欣達環工已成立城西能源公司為本案特許公司。加計本案，欣達環工目前在手合約餘額超過 700 億元，為公司長期營運打下更穩固基礎。