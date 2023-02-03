台灣高鐵首度入選「全球百大永續企業」，全球排名第9、亞太第1。（台灣高鐵提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長期關注永續經濟趨勢的國際調查研究機構—「企業騎士」（Corporate Knights），日前公布2023「全球百大永續企業排行榜」（Global 100 ranking of the world’s most sustainable companies），台灣高鐵表示，今年是首度入選，即以在永續投資及低碳排放優於軌道同業等指標上的表現，獲評選為全球排名第9的永續企業，更是本次入選的19家亞太地區企業中的最佳名次。台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，這次獲選對台灣高鐵公司推動ESG目標是最大的鼓勵。

江耀宗表示，配合國家2050淨零碳排政策目標，同時結合ESG國際趨勢；台灣高鐵公司提前布局，去年底完成2023-2027「中長期策略規劃」，目前正逐步將各項業務目標結合ESG精神以持續強化公司治理。台灣高鐵肩負國家骨幹運輸與社會經濟發展的重責，希望透過ESG的落實，提供旅客安全、優質及創新的旅運服務。

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「企業騎士」是一家總部設於加拿大的調研與媒體公司，已連續19年針對全球市值超過10億美金的企業進行永續性評選，觀察指標包括能源、碳、環境、社會治理績效、永續收入/投資、氣候與永續發展等。更透過瑞士世界經濟論壇（World Economic Forum , WEF）公布每年「全球百大永續企業」排行榜，受到國際重視。今年共評選6,720家企業，過去台灣獲選的企業包括台積電（2021年全球排名第20名），今年則有巨大機械（2023年全球排名第51名）與台灣高鐵公司二家本土公司獲選入榜。

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