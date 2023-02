台灣高鐵首度入選「全球百大永續企業」,全球排名第9、亞太第1。(台灣高鐵提供)

〔記者王憶紅/台北報導〕長期關注永續經濟趨勢的國際調查研究機構—「企業騎士」(Corporate Knights),日前公布2023「全球百大永續企業排行榜」(Global 100 ranking of the world’s most sustainable companies),台灣高鐵表示,今年是首度入選,即以在永續投資及低碳排放優於軌道同業等指標上的表現,獲評選為全球排名第9的永續企業,更是本次入選的19家亞太地區企業中的最佳名次。台灣高鐵公司董事長江耀宗表示,這次獲選對台灣高鐵公司推動ESG目標是最大的鼓勵。

江耀宗表示,配合國家2050淨零碳排政策目標,同時結合ESG國際趨勢;台灣高鐵公司提前布局,去年底完成2023-2027「中長期策略規劃」,目前正逐步將各項業務目標結合ESG精神以持續強化公司治理。台灣高鐵肩負國家骨幹運輸與社會經濟發展的重責,希望透過ESG的落實,提供旅客安全、優質及創新的旅運服務。

「企業騎士」是一家總部設於加拿大的調研與媒體公司,已連續19年針對全球市值超過10億美金的企業進行永續性評選,觀察指標包括能源、碳、環境、社會治理績效、永續收入/投資、氣候與永續發展等。更透過瑞士世界經濟論壇(World Economic Forum , WEF)公布每年「全球百大永續企業」排行榜,受到國際重視。今年共評選6,720家企業,過去台灣獲選的企業包括台積電(2021年全球排名第20名),今年則有巨大機械(2023年全球排名第51名)與台灣高鐵公司二家本土公司獲選入榜。

