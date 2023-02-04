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（中央社里約熱內盧3日綜合外電報導）巴西海軍今天宣布擊沉了一艘退役航空母艦，儘管環保團體稱這艘航空母艦充滿有毒物質，可能會污染海洋食物鏈。

法新社報導，海軍透過聲明表示，這項「計劃好、控制中的擊沉行動是在今天傍晚展開，地點在巴西大西洋外海約350公里處，此區深度約有5000公尺」。

擊沉這艘船齡60年「聖保羅號」（Sao Paulo）的決定於昨天宣布，此前巴西當局曾試著尋求願意接納這艘航艦的港口，但徒勞無功。

雖然國防官員表示，他們會在「最安全的水域」擊沉這艘航艦，環保人士仍抨擊這項決定，說這艘航艦含有數以噸計的石棉、重金屬和有毒物質，可能會滲入水中並污染海洋食物鏈。

國際環保組織巴塞爾行動網（Basel Action Network）曾呼籲總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）立刻停止這項「危險」的計畫。魯拉上個月上任，誓言要扭轉極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內激增的環境破壞情形。

巴西當局表示，故意擊沉這艘航艦，總比讓船艦自行沉沒來得好。

海軍主張，海軍是考量「航行和環境安全問題」，以及「減輕對公眾健康、漁業活動和生態系統的影響」，而選擇一處擊沉地點。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120204