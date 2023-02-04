3年多前，威京集團主席沈慶京一手打造，曾紅極一時的北市地標建築京華城熄燈收場，馳騁商場多年的他毫不氣餒，揚言「男兒應戰死沙場」打算再戰商辦市場。去年底，威京集團旗下鼎越開發順利取得土地建照並開始動工後，沈慶京接受本刊專訪，暢談他為何繼最貴豪宅陶朱隱園後，還要蓋出全台最大綠建築商辦？「我的人生已難東山再起，既然要做，當然要做能獲利，且更具意義的事情。」沈慶京感性地說。

「未來的企業必須在太平洋核心，以飛梭宇宙的速度航向未來世界。」去年底，威京集團主席沈慶京在自家企業總部接受本刊專訪，他指著尚未對外公開的京華廣場建築模型，說明自己對於集團花3年時間所勾勒出的商辦園區建築理念。

雖然沈慶京對於尚未公開的建築模型仍不甚滿意，從綠化植栽到周邊步道，一再交代同仁得打造得更精緻，但對這座自京華城打掉重生的京華廣場商辦園區，他的眼神中難掩自豪。

沈慶京小檔案 [廣告] 請繼續往下閱讀 綽號：威京小沈

出生：1947年

現職：威京集團主席

學歷：台灣省立基隆水產學校

經歷：中石化董事長、中華工程董事長、國民黨中常委

家庭：與妻子劉玉玲育有長子沈輝庭、次子沈耀庭

京華廣場小檔案 基地位置：北市市民大道與東寧路口

基地面積：4,987坪

樓地板面積：約7.7萬坪

規劃設計：李祖原聯合建築師事務所

樓層規劃：地上19層、地下7層

空間配置：辦公大樓、商務配套、藝文展示空間、國際多媒體多功能會議中心

認證標章：耐震標章、WELL白金級、LEED白金級、綠建築鑽石級、智慧建築鑽石級、碳足跡鑽石級

承襲華麗 亦追求獲利

「陽台就如代表勝利的翅膀一樣展翅高飛，4棟建築物中間還有座空中飛船。」無庸置疑的，沈慶京性格是浪漫的，從他過去打造亞洲最大球體建築京華城，到紅遍國際的旋轉豪宅陶朱隱園，再到自帶空中飛船的京華廣場，將相對嚴肅的商業辦公大樓，增添了不少趣味及話題性。

時間回到3年前，鄰近大巨蛋，位於市民大道旁的京華城，因慘澹經營18年不得不熄燈那一刻，已年過七十的沈慶京落下了男兒淚，但當時他就對本刊表示，男兒應該戰死沙場，更直言京華城的未來，「除了外觀新穎，還要動更多腦筋。」

從目前交出的成績來看，在新建築物的外觀上，沈慶京已達成當初的目標。不過，他並沒有忘記當年經營京華城時學到的教訓，就是除了要創新外，還得要「賺錢」。當本刊問及，「京華廣場是否是繼陶朱隱園後的另一代表作？」沈慶京僅淡淡地說：「是不是代表作，留給外人評斷，但我們給它（京華廣場）的目標，是要快速回收獲利的。」

發展永續 商辦內花園

本刊調查，以京華城舊地重新開發的京華廣場，占地4,987坪。沈慶京交由中石化旗下百分之百持股的鼎越負責開發，已在去年10月中旬取得建築執照，園區內預計打造樓高地上19層、地下7層樓共4棟的商辦大樓，光是銷售面積就多達約6.5萬坪，預計2025年底完工。

外界推估，該案總銷金額逾千億元，市調單位《住展雜誌》更直言，單靠京華廣場，威京集團今年有機會打敗寶佳機構，拿下北台灣推案王寶座。

不過，如此龐大的商辦量體，絕不能單靠男人的浪漫來支撐。為了贏得買家青睞，沈慶京抓住全球日益重視的氣候變遷議題，把政府與企業都積極追求的ESG永續發展概念融入新建築之內。「現在是氣候變遷的嚴重時代，我們希望打造出能夠吸碳、抗暖的建築物。」沈慶京形容。

先是在每層樓都打造出3公尺寬陽台，室內如同陶朱隱園般採無柱設計，於每座陽台大幅度種植喬木與灌木外，更在4棟建築的中庭上方另設置3座綠化浮島花園，放眼望去目前市面上的商辦大樓，京華廣場有其特殊迷人之處。

談到綠化，沈慶京話匣子瞬間打開，他說，之所以打造無柱室內空間，就是要讓在室內辦公的人，無論何時都能不受阻礙地欣賞陽台植栽，不只是吸碳，還要讓企業透過辦公空間，從環境保護、社會責任到公司治理，真正做到企業社會責任。

市況熱絡 企業紛搶租

其實，在接受本刊採訪的不久前，沈慶京才和同仁到新加坡，拜訪世界知名、致力融合大自然與建築的WOHA主持建築師黃文森，一起交流城市生態綠化及建築物複合式規劃，現在的沈慶京，談綠建築早已是業界翹楚。

除了對建築物本身具信心外，沈慶京也提及，京華廣場的地點蓋商辦最合適，要是跟從前一樣做商場，他打趣說：「經營得好交通負荷不了，經營不好又要再打掉。」對於被外界喻為千億大案的京華廣場，不論從政府政策到市場氛圍與產品定位，確實都處在一個最好的時機點。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛就分析，目前台北市辦公供給量約一百萬坪，自去年市場斷貨，先前企業預租市況又熱，市場上幾乎沒有新增供給可供承租、銷售，今年市場雖然多出7棟新商辦大樓，但仍以自用為主，未能紓解市況，商辦確實是目前房市中少數炙手可熱的產品。

但他也提醒，在受到信用管制、《平均地權條例》修正案的影響，加上前波產業升級的帶動，開發商、投資機構轉進商辦開發的趨勢被放大，2年後市場將面臨供過於求的挑戰。不過，黃舒衛也強調，「挑戰也帶來機會，相對於機能、安全都不合時宜的老舊商辦，定位準確、成本合理、物管上軌道的物件將會脫穎而出。」

傳奇轉身 為後代努力

人稱威京小沈的沈慶京，是早期台灣股市四大天王之一，1970年代時，以買賣台灣紡織品配額起家，累積上百億元身家後，轉進房地產、科技、金融業，創立「威京集團」，還拿下公營轉民營的中石化、中華工程，後來又前進中國，打造揚州京華城中城，最新代表作是世界級豪宅陶朱隱園。

曾是商場響噹噹的傳奇人物，沈慶京卻在採訪過程中多次提起，「我的人生，很難東山再起。」他毫不避諱說：「自2000年我接手中華工程與中石化，從滿手現金到負債累累，最後得向政府申請紓困，就算我現在還是努力不懈，也難以超越甚或回到當時的光景。」

正因如此，他乾脆把近年來醉心的綠建築與氣候變遷議題，完全融入京華廣場之內。「既然還是要做事，不如做些既能獲利，又更具未來性，更有意義的事情。」沈慶京感性說：「代表這輩子我們還有繼續努力，不只為自己、為社會，也為地球與後代子孫。」

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