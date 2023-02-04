巴西海军周五（2月3日）晚间宣布，已经“按计划、有控制地”完成了将一艘退役的航空母舰沉没到大西洋洋底的作业，具体地点位于距离巴西海岸约220海里的海底，距离海平面约5000米深。

环保人士和一些政府官员对此表示坚决反对，认为这艘航母携带的有毒物质将会污染大西洋。

巴西海军方面发表声明说，“圣保罗号”航母沉底大西洋的操作采取了必要的技术和安全措施，目的是避免给巴西造成环境和经济损失。

“圣保罗号”航母属于克里蒙梭级航母，是法国在二战后自行研发的首批航母，当时共建造了两艘，一艘“克里孟梭号”建成于1961年，另一艘“福煦号”，建成于1963年。“福煦号”在法国海军服役了37年，2000年卖给巴西海军后改名为“圣保罗号”。

这艘航母满载全长265米，宽31.7米，排水量32,780万吨，可以搭载40架舰载机。“圣保罗号”航母在2018年退役。

去年夏天，这艘航母从巴西驶向土耳其，准备到那里接受安全回收处理。但土耳其政府以这艘航母携带大量有毒物质为由拒绝其入境。“圣保罗号”不得已只能返回巴西。

巴西海军表示，这艘航母状况严重恶化，船体受到损伤，很有可能会在行驶途中失控沉没，因此决定将其沉入海底。

上个月，巴西环保机构提出了一系列有关航母沉海可能造成的后果，比如污染物会阻断海洋有机物的生长，可能会杀死海底物种导致生态系统恶化。

环保组织说，这艘船携带了多达数吨的石棉、重金属和其它有毒物质，可能会造成海水污染，破坏海洋食物链。

总部设在美国西雅图的非政府组织“巴塞尔行动网络（BAN）”呼吁巴西新总统卢拉立即阻止这艘航母沉海计划。

该组织还与绿色和平等环保组织在周五发表联合声明，谴责巴西违反了三项国际条约，给海洋生物和沿岸民众造成“不可估量”的损失。

另外一个由环保、劳工和人权组织组成的非政府组织“拆船平台”（NGO Shipbreaking Platform）谴责这个沉船计划是“国家主导的环保犯罪行为”。

巴西当局则坚持认为，有计划地沉船要比让它失控沉没要好得多。巴西海军方面声称它为沉船选择了一个“最安全的区域”。