10習慣不改恐洗腎致命 常捱夜久坐食雪糕超傷腎

熬夜不只傷肝，也傷腎。有腎臟專科醫生指，都市人有10大生活習慣極傷腎，包括經常忍尿、久坐不動。若坐超過6小時，傷腎程度等同吸2枝煙。壞習慣不改，恐致慢性腎衰竭、洗腎，末期腎衰竭嚴重可致命。

10大傷腎壞習慣 恐致腎衰竭洗腎

腎臟專科醫生洪永祥在其facebook專頁發文指，與視力、大腦一樣，過了40歲後，腎功能就會衰退。除了疾病，都市人10大生活壞習慣也會傷害腎臟，令其加速老化，恐怕將來步入洗腎的風險。

洪永祥醫生指出，正常腎絲球過濾率每年會以一到兩分的速度在衰退，但有些人腎功能衰退速度非常快，原因與10大傷腎壞習慣有關。

吃常外賣、服用保健品也傷腎？

傷腎壞習慣第6至10位：

第10位：使用錯誤的飲食飲水容器

不少人用外賣容器裝熱湯，若使用品質不佳的微波餐盒、碗筷，會令人體攝取很多塑化劑與重金屬，傷害腎功能。

第9位：錯誤進補、服食保健品

長期錯誤進補，會導致腎衰竭。若使用超過3個月的保健品，應諮詢醫生，並定期追蹤肝腎功能。

第8位：久坐不運動

愈來愈多文獻指出，久坐非常傷身。令壽命減短習慣中，久坐為頭三名。

久坐令全身血液循環不好，亦傷害心肺肝腎、免疫系統、大腦、神經肌肉、骨骼代謝等。

一天只要坐著超過6小時，每增加1小時，就似吸食2枝煙對身體帶來的傷害

建議每30分鐘就站起來活動筋骨。

第7位：忍尿（憋尿）

尤其女性，常因在外如廁不方便而習慣憋尿，減少喝水量。輕則重複泌尿道感染等問題，長期忍尿會導致腎臟功能快速老化。

第6位：常喝飲品、吃零食及加工食品

只喝市面飲品，不喝水，三餐、宵夜、下午茶只吃加工食品，對腎臟健康有很大影響。應養成喝水、吃原型食物的習慣。

捱夜、吃雪糕都傷腎？

傷腎壞習慣第1至5位：

第5位：止痛藥抗生素與成藥濫用

常用止痛藥、抗生素、感冒消炎成藥，濫用藥物會導致急慢性腎損傷

若要使用止痛消炎或成藥，超過3天以上， 應先諮詢醫生

臨床上發現很多慢性頭痛、關節痛或自體免疫疾病患者，也服用止痛藥或成藥好幾年，導致急性或慢性腎損傷

第4位：高壓與熬夜

高壓與熬夜是腎功能惡化的重要因素，亦會導致免疫力變差、容易造成血壓血糖的失控、夜間頻尿，

應養成早睡早起習慣，務必在晚上11點前入睡

善用運動、冥想是舒壓的好方式

第3位：吸煙、空氣污染PM2.5

腎絲球是一個微血管球，吸煙與空氣污染不只傷肺，更傷血管與代謝。要保護腎臟一定要戒煙，空氣污染嚴重時務必把窗戶關緊、勿外出活動。

第2位：高油鹽糖飲食

糖尿病、高血壓、痛風為傷腎原因頭4位，與高油鹽糖飲食有關

建議減少外出用膳比例；減少用醬料調味，改用天然蔥薑蒜辣椒香料；並多攝取膳食纖維。

第1位：水喝太少

腎絲球是一顆顆的過濾球，喝不夠水會直接影響腎絲球過濾率

勿等非常口渴才喝水，建議每天飲水量達體重3%至4%

內容獲「腎臟專科醫生洪永祥」授權轉載

撰文：Nicole

延伸閱讀：預防慢性腎衰竭方法

醫管局建議以下方法降低患上腎病及慢性腎衰竭的風險：

慢性腎衰竭的成因

醫管局又指，慢性腎衰竭的患者大多都有以下問題：

慢性腎衰竭症狀

醫管局指，腎病及慢性腎衰竭在初期階段時徵狀並不明顯，常見症狀包括：

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