偵察氣球已遭擊落

美國國防部長勞合·奧斯丁（Lloyd J. Austin III）於台灣時間5日凌晨4時表示，總統拜登已於週三告知五角大廈，一旦「任務能夠完成，且不會對氣球路徑下的美國人的生命造成不當風險」，便可將氣球拿下（brought down ）。

奧斯丁指出，美軍戰鬥機已成功擊落中國的高空偵察氣球，他表示，氣球在南卡羅來納州海岸附近墜落，當時它仍在美國領空。

拜登隨即在台灣時間5日凌晨4時40分許說道，「我們成功將它擊落，我要讚揚做到這一點的飛行員。」

在氣球被擊落之前，美國聯邦航空總署（FAA）先發布了北卡羅來納州威爾明頓機場、南卡羅來納州查爾斯頓和默特爾比奇的地面管制，另外還限制了南卡羅來那州的默特爾比奇附近的空域，以應對中國偵察氣球入侵美國領空，並支援「國家安全工作」。

偵察氣球是什麼？

《衛報》指出，現代的偵察氣球可視為一種間諜設備，會有一台相機或攝影機懸掛在氣球下方，並隨著氣流漂浮在特定區域上空。

智庫「捍衛民主基金會」高級研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，這種氣球在冷戰時期曾被美國和蘇聯廣泛使用，是一種低成本的情報收集方式。

偵察氣球大小與飛行高度？

五角大廈拒絕透露有關氣球的許多細節，包括其大小和特徵，但美國廣播公司（ABC）於當地時間3日報導指出，一位官員稱氣球大小相當於3輛公車。

據《衛報》報導氣球從地面升空後，通常會在2萬4千米至3萬7千米（8萬至12萬英尺）的高度飛行，遠高於商業客機的飛行的1萬2千米。

中國偵察氣球可能的移動路徑？

五角大廈2日宣布偵察氣球事件後，美國官員指出，氣球在飛往蒙大拿州的途中飛越了加拿大的部分地區。

加拿大國防部3日發布聲明表示，官方也發現了一個高空偵察氣球，並正在監測可能發生的第2起事件，然而，聲明沒有提及中國，也沒有說明該枚偵察氣球是否飛過加拿大領空。

A high-altitude surveillance balloon was detected and its movements are being actively tracked by NORAD. Canadians are safe and Canada is taking steps to ensure the security of its airspace.

https://t.co/pye0D2CQzy pic.twitter.com/PH8HWfiIv9 — Canadian Armed Forces (@CanadianForces) February 3, 2023

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據美軍對這枚氣球的追蹤及監測，它首先飛越阿拉斯加的阿留申群島以及加拿大，最近才出現在蒙大拿州比靈斯市（Billings）的上空。

BBC報導，美國氣象學家薩特菲德（Dan Satterfield）透過國家海洋暨大氣總署（NOAA）研發的HYSPLIT大氣軌跡追蹤模型，根據風力及風向數據，自2月1日在蒙大拿州首次發現偵測氣球的位置開始，回推氣球的可能的移動路徑，發現氣球起點位於中國中部。

HYSPLIT主要偵測1萬4千米（4萬6千英尺）以上的大氣，除了計算空氣汙染物的移動距離及方向，也可以計算空氣中攜帶的任何東西，如污染物、灰燼或其他物質來自哪裡。

不過，這並非偵察氣球實際走過的路徑，而是根據美國政府機構NOAA開發的模型進行的分析。

布林肯延後訪中行程 中方回應？

氣球事件曝光後，中國外交部網站先聲明表示，近日一艘中國民用於氣象研究的「無人飛艇」，受西風帶影響嚴重偏離預定航線，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。

美國國務卿布林肯3日強調，中國在美國上空的氣球是侵犯美國主權，中國此舉不可接受和不負責任，「尤其發生在計劃已久的訪問前夕，更是不負責任的」，他表示，已告知中國外交部長王毅，他決定延後訪華行程。

新華社報導，王毅3日與布林肯通電話時指出，中方不接受任何無端的臆測和炒作，面對意外情況，中美雙方要保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。