偵察氣球已遭擊落

美國國防部長勞合·奧斯丁(Lloyd J. Austin III)於台灣時間5日凌晨4時表示,總統拜登已於週三告知五角大廈,一旦「任務能夠完成,且不會對氣球路徑下的美國人的生命造成不當風險」,便可將氣球拿下(brought down )。

奧斯丁指出,美軍戰鬥機已成功擊落中國的高空偵察氣球,他表示,氣球在南卡羅來納州海岸附近墜落,當時它仍在美國領空。

拜登隨即在台灣時間5日凌晨4時40分許說道,「我們成功將它擊落,我要讚揚做到這一點的飛行員。」

在氣球被擊落之前,美國聯邦航空總署(FAA)先發布了北卡羅來納州威爾明頓機場、南卡羅來納州查爾斯頓和默特爾比奇的地面管制,另外還限制了南卡羅來那州的默特爾比奇附近的空域,以應對中國偵察氣球入侵美國領空,並支援「國家安全工作」。

偵察氣球是什麼?

《衛報》指出,現代的偵察氣球可視為一種間諜設備,會有一台相機或攝影機懸掛在氣球下方,並隨著氣流漂浮在特定區域上空。

智庫「捍衛民主基金會」高級研究員辛格頓(Craig Singleton)表示,這種氣球在冷戰時期曾被美國和蘇聯廣泛使用,是一種低成本的情報收集方式。

偵察氣球大小與飛行高度?

五角大廈拒絕透露有關氣球的許多細節,包括其大小和特徵,但美國廣播公司(ABC)於當地時間3日報導指出,一位官員稱氣球大小相當於3輛公車。

據《衛報》報導氣球從地面升空後,通常會在2萬4千米至3萬7千米(8萬至12萬英尺)的高度飛行,遠高於商業客機的飛行的1萬2千米。

中國偵察氣球可能的移動路徑?

五角大廈2日宣布偵察氣球事件後,美國官員指出,氣球在飛往蒙大拿州的途中飛越了加拿大的部分地區。

加拿大國防部3日發布聲明表示,官方也發現了一個高空偵察氣球,並正在監測可能發生的第2起事件,然而,聲明沒有提及中國,也沒有說明該枚偵察氣球是否飛過加拿大領空。

A high-altitude surveillance balloon was detected and its movements are being actively tracked by NORAD. Canadians are safe and Canada is taking steps to ensure the security of its airspace.

https://t.co/pye0D2CQzy pic.twitter.com/PH8HWfiIv9 — Canadian Armed Forces (@CanadianForces) February 3, 2023

據美軍對這枚氣球的追蹤及監測,它首先飛越阿拉斯加的阿留申群島以及加拿大,最近才出現在蒙大拿州比靈斯市(Billings)的上空。

BBC報導,美國氣象學家薩特菲德(Dan Satterfield)透過國家海洋暨大氣總署(NOAA)研發的HYSPLIT大氣軌跡追蹤模型,根據風力及風向數據,自2月1日在蒙大拿州首次發現偵測氣球的位置開始,回推氣球的可能的移動路徑,發現氣球起點位於中國中部。

HYSPLIT主要偵測1萬4千米(4萬6千英尺)以上的大氣,除了計算空氣汙染物的移動距離及方向,也可以計算空氣中攜帶的任何東西,如污染物、灰燼或其他物質來自哪裡。

不過,這並非偵察氣球實際走過的路徑,而是根據美國政府機構NOAA開發的模型進行的分析。

布林肯延後訪中行程 中方回應?

氣球事件曝光後,中國外交部網站先聲明表示,近日一艘中國民用於氣象研究的「無人飛艇」,受西風帶影響嚴重偏離預定航線,中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。

美國國務卿布林肯3日強調,中國在美國上空的氣球是侵犯美國主權,中國此舉不可接受和不負責任,「尤其發生在計劃已久的訪問前夕,更是不負責任的」,他表示,已告知中國外交部長王毅,他決定延後訪華行程。

新華社報導,王毅3日與布林肯通電話時指出,中方不接受任何無端的臆測和炒作,面對意外情況,中美雙方要保持定力,及時溝通,避免誤判,管控分歧。