樺漢董事長朱復銓（左）及總經理蔡能吉合影。樺漢提供

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【民眾網記者劉家瑜／綜合報導】

工業電腦大廠樺漢（6414) 公布2023年1月自結合併營收達新台幣88.45億元，月減29.7%，較去年同期增加16.77億元，年增率23.4％，創歷年同期新高，以三大事業體營收分別來看，工控設計較去年同期增加3.76億元、年增27.1％，品牌通路較去年同期增加5.92億元、年增27.5％，系統整合較去年同期增加7.10億元、年增19.6％，其中，在工控設計中之樺漢個體營收，包括台北樺漢、蘇州樺漢、匈牙利樺漢與美國AIS等全資子公司，在歐美市場主要金融零售、彩票博弈、資安網通與智能家居等客戶的訂單需求暢旺下，挹注樺漢個體1月營收達11.1億元，繳出年增1.76倍的優異佳績，為樺漢集團兔年營運有望持續向上墊高，吃下強心丸。

根據標普全球(S&P Global) 公布歐元區1月服務業與製造業綜合採購經理人指數(PMI)顯示，從2022年12月的49.3拉升達50.3，是七個月來最高，美國1月非農就業人數暴增51.7萬人、遠超預期，失業率則降至3.4％，加上中國經濟重啟，顯示全球景氣經濟有望復甦，將有助於樺漢保持良好的訂單能見度，尤其在自助結帳機的訂單需求更為強勁，觀察市場訊息整合來看，歐洲市場自疫情開始，包括家樂福(Carrefour)、歐尚(Auchan)等零售超商，皆有明顯增加自助結帳通道的數量，並推估歐洲2025年將有99％的超市將採用智能自助結帳，凸顯龐大市場商機有利於樺漢與供應鏈良好業務開拓，目前樺漢個體也接獲主要客戶針對旗下多款自助結帳機追單加量的情形，同步創造歐洲布達佩斯新廠之未來產能稼動率有望持續拉高。

不僅如此，樺漢拓展ESaaS (Ennoconn Solution as a Service)開放性平台與混和雲進階雲端解決方案和服務的訂閱式業務範疇再擴大，樺漢除了原先支援AI圖形平台、電力節能平台、汽車IC設計等ESaaS訂閱式服務系統已取得超過十個產業客戶合作訂單外，亦在ESG的服務項目從” 環境保護(E，environment)”延伸至”公司治理(G，governance)”，擴增「資訊安全平台」，推進集團的工控產品結合軟體、雲端服務高附加價值之差異化，且集團也將隨著訂閱式服務的會員增加，帶動軟體與雲端服務的業績比重拉高，進一步提升樺漢個體三率表現，並對集團整體獲利帶來正面的挹注。

展望2023年，樺漢將以提升每股營運績效(EPS) 表現為集團運營重心，且強化ESG永續發展佈局，一方面，以目前三大事業體在手訂單金額持續創新高，且依照掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio保持在1.05~1.1的水準，樺漢更積極水平及垂直整合子公司與合作夥伴之資源，隨著效益穩步展開發揮，助力樺漢集團兔年營運蹬腿攀高；另一方面，集團內部戮力深化ESG各項指標，尤其在生產方面，不僅中國生產基地在再生能源的使用，預計2024年將從目前的50％拉升至75％，亦在產品開發階段，逐步導入環保設計概念，加入節能、低害、易回收等相關理念，並確保環保材料從源頭控管，同時掌握供應鏈推向綠色環保，在營運規模放大的同時，持續由內至外落實ESG永續發展。

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