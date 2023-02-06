進食豬肉前一定要先徹底煮熟，否則可致食物中毒，甚至引發敗血症及休克！近日有網民在大圍一間連鎖茶餐廳用餐時，發現豬扒未完全煮熟。惟向職員反映時，反被問「咁你想點」，令事主大感不滿，有感被視為「好似係我搞事咁」。

大圍連鎖茶餐廳驚見半生熟豬扒

事主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文指，自己近日在該店吃晚飯，用78元點了一份晚餐，惟豬扒是半生熟的。他稱：「先唔評論好唔好食，$78晚餐 塊豬扒係生嘅」。從事主上載的相片可見，該塊豬扒內裡呈粉紅色，疑似仍未煮熟。

事主在茶餐廳用餐時發現晚餐內的豬扒未完全煮熟。（圖片來源：[email protected]香港茶餐廳及美食關注組）

豬扒似五成熟 職員回應「咁你想點」

事主向餐廳職員反映，惟職員未有即時道歉或提供解決方案，而是反問事主「咁你想點」。此話一出，令事主大感不忿。事主稱：「個態度好似係我搞事咁」。

有網民建議，事主向食環署投訴，其他網民亦紛紛留言表示餐廳做法離譜：「呢塊真係過份左」、「好過分，咁都可以上枱」、「咁都可以比得人食」；亦有網民笑稱「嘩五成熟豬扒？心機嘢」、「一味兩食，煎同刺身，78元抵食」。

進食生肉可致敗血症休克

食安中心表示，生肉一般含有細菌如沙門氏菌，如進食生肉可令人患病，並引致食物安全問題。沙門氏菌通常存在於人體及動物，特別是家禽和豬隻的腸臟，其中有約2000種為可引致食物中毒的血清型沙門氏菌，如感情沙門氏菌食物中毒，會出現以下症狀：

沙門氏菌感染症狀：

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

預防感染沙門氏菌

食安中心指出，要減低感染沙門氏菌導致食物中毒的風險，要留意以下幾點：

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

進食生肉恐感染寄生蟲

根據本港衞生署資料，人若進食了未經煮熟的受污染豬肉、牛肉或魚，便可能受感染寄生蟲如縧蟲。寄生蟲感染的症狀及潛伏期取決於所感染的寄生蟲種類。有症狀的患者，可能出現的情況如下︰

預防及治理寄生蟲方法

本港衞生署列出預防及治理寄生蟲方法：

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