一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 26 分)：

■ 道瓊指數：下跌 40 點，跌幅 -0.12% 至 33894。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 10.75，跌幅 -0.09% 至 12504.75。

■ 標普 500 指數：下跌 2.75，跌幅 -0.07% 至 4120.75。

【今日總經數據】聯準會主席鮑爾今晚發表演說、美國 12 月貿易收支。

繼上週五公布強勁的非農就業數據後，今日市場將關注鮑威爾的談話是否會轉鷹。就昨日美國財政部長葉倫的訪談，表示目前美國通膨已開始下降，而美國就業仍強勁，因此美國經濟不會衰退，且認為聯準會目前首要目標仍是放緩通膨，因而市場擔憂今晚鮑威爾的談話很可能會轉鷹。

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二、美股盤前關注重點

1. 美財長葉倫表示，美國失業率 53 年新低不可能出現經濟衰退：美國財政部長葉倫昨日在 ABC 的早安美國節目中表示，「當你有 50 萬個工作崗位和 50 多年來最低的失業率時，就沒有經濟衰退的問題。」「我看到的是通貨膨脹顯著下降且經濟保持強勁的路徑。」

美國通膨自過去六個月以來已有大幅下降，而就最新上週五公布的非農就業數據來，非農就業崗位增加 51.7 萬個，失業率為 3.4%，為 53.5 年以來的低點。雖說科技業裁員力道強勁，但目前招聘力道依然強勁。因而目前聯準會首要目標仍為降低通膨，因此將持續維持緊縮貨幣政策；目前美國的三項獨立法案，《降低通膨法》、《基礎設施法案》、《晶片法案》皆將有助於降低通膨。

2. 谷歌推出聊天機器人 Bard 對戰微軟的 ChatGPT：谷歌昨日宣布將推出名為 Bard 的人工智慧 (AI) 聊天機器人，谷歌在去年對於來勢洶洶的 ChatGPT 發出「紅色警戒」，內部 AI 工程師加緊腳步因應。

昨日谷歌母公司 Alphapet 的執行長皮伽 (Sundar Pichai) 於其部落格貼文表示，Bard 會基於網路上截取的資訊產生一段話來回應使用者提出的問題。 目前 Bard 正由特定人員測試使用，計畫將於數週後正式推出。而目前最大的競爭對手微軟也同日宣布將舉行記者會，目前預期將發表 ChatGPT 相關的服務；另外，今日中國百度 (BIDU.US) 也表示旗下類 ChatGPT 產品確定將命名為「文心一言」。

3. 任天堂 Q3 季報低於市場預期：任天堂今日稍早公布第三季淨利潤達 1157.8 億日圓，低於市場預期的 1559.4 億日圓。淨利潤為 1901.5 億日圓，也低於市場預期的 2402.8 億日圓，雙雙低於市場預期。

處此之外，任天堂也給出今年的銷售預期，全年銷售淨額為 1.60 萬億日圓，先前預估為 1.65 萬億日圓；全年經營利潤為 4800 億日圓，先前預期為 5000 億日圓。另外也預期任天堂的主力硬體遊戲 Switch 銷量為 1800 萬臺，先前預期為 1900 萬臺。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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