生技業經常有許多名詞令人眼花撩亂，比如說 CMO、CRO、CDMO 等，我們以前陣子最夯的 CDMO 為例，帶大家認識應用生技當中的「生技服務」

CDMO 主要是指「委託開發暨製造服務 (Contract Development and Manufacturing Organization)」的縮寫。

在半導體製造流程中，上游負責研發後交由中游製造，而 CDMO 就是上游專注藥物開發專注研發，並交由外包來降低成本，類似半導體業當中的晶圓代工模式，如此便能加速產品上市的腳步，但整個生技服務業不僅僅只是 CDMO，而是相輔相成的。

接下來我們就來一窺台灣生技服務業的全貌吧！

台灣生技服務業涵蓋相當廣，除了提供藥品開發所需的臨床前或臨床試驗服務外，許多新興科技發展，在還沒有明確分類時也同步納入生技服務業，比如幹細胞、再生醫療、基因檢測等技數產品和開發的應用，主要針對 CRO、CMO、CDMO 來說明。

1.CRO

新藥研發使用儀器設備精度高因此價值不斐，僅少數學研機構為關鍵技術研發而有採購，在為了維持常態營運下，也有開放產業界使用並收費，提供藥品開發相關服務的 CRO 商業模式因而誕生，主要是提供藥物研究、臨床前試驗、臨床試驗、查驗登記等，同時也提供法規諮詢服務以滿足新藥開發所需的服務需求。

隨著政府持續強化臨床試驗體系，加上創新廠能研發量持續向產業界擴散，臨床服務的提升也促使國內 CRO 生技公司增加並擴大營運規模，但考量國內 CRO 業務能量仍不足以支持產業發展，因此積極透過跨國 CRO 公司合作以擴大服務量能。

與周邊國家建立合作網路與據點，包含佳生科技、昌達生、明生生技、維州生技等，但這些並未於公開市場進行買賣。

2.CMO

製藥公司為達到降低成本、更佳管理效率、同時提高研發能量縮短產品上市等目的，就會選擇和生技製藥服務公司以戰略合作或委託交易等外包模式進行藥品開發和生產，大約有 66% 的製藥公司會將藥品開發和產品上市的工作外包。

製藥公司為了縮減供應鏈時間壓力，並且專注在研發，就會選擇委託生產服務 (Contract Development and Manufacturing Organization,CMO) 來生產藥品。

3.CDMO

隨著全球 CMO 市場增長，高度競爭且市場分散的情況下，成本控制已非製藥公司與 CMO 合作的最大考量，促使 CMO 發展新的商業模式，即為 CDMO，此商業模式主要讓公司不僅能控制成本，還能獲得一條龍式的服務，從製程開發、配方測試幾乎一把抓。

只要和製造有關的內容基本上都可以交由 CDMO 包辦，縱使大廠可以自己來，但要生產就得投資設備與工廠，為了省時省經費，整體趨勢已朝向尋找 CDMO 廠來降低成本，並把心思專注於研發，透過搶下專利獲得鉅額授權金。小公司則會更仰賴 CDMO 服務，原因是預算有限，僅開發藥物會比同時應付生產難關來得輕鬆。

全球 CDMO 市場正在快速成長階段，市場商機到底有多大？

研究機構 Frost & Sullivan 估技，全球 CDMO 市場從 2016 年 353 億美元提升至 2020 年的 555 億美元，年複合成長率達到 12%，超越同期全球醫藥市場的 3%。

預計到 2025 年時達到 1066 億美元，顯示整個 CDMO 的商業模式已然為時勢所趨，在市場商機如此龐大下，倘若台廠能夠擴大營運規模，將有望打造下一個護國產業。

而通過經濟部工業局審查通過的醫藥研發公司有哪些？又有哪些廠商積極投入 CDMO 領域？下回見分曉

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