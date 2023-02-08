中科台中園區擴建二期計畫攸關台積電 (2330-TW)2 奈米廠籌設進度，環評大會今 (8) 日進行審查，環委關切半導體事業廢棄物處理方式，最終開發單位承諾盡量於科學園區體系內處理，環委也要求國科會與經濟部建立互為備援的廢棄物處理機制，本案順利通過。

開發單位中科管理局推動台中園區擴建二期計畫，總開發面積 89.75 公頃，將引進半導體及上中下游產業與其他相關科學事業，最快今年內提供廠商建廠，預估創造年產值約新台幣 5014 億元，並提供 4500 個直接就業機會。

中科管理局承諾，總用水量約 9.6 萬公噸，除民生用水外，園區終期 100% 使用再生水、全區用水回收率 84%，同時自設再生水處理設施，預計終期可產製 2 萬公噸再生水。

中科管理局進一步指出，總用電量規劃 925 MW，半導體廠商每年取得 25% 再生能源，逐年增加 10%，2050 年必須 100% 使用再生能源；空氣污染物部分全數以 1.2 倍抵換。

至於環委要求園區要自行設置廢棄物處理設施或配合其他科學園區協同處理，中科管理局承諾，營運後 5 年半導體事業廢棄物再利用 (含資源化) 率達 90%，且事業廢棄物皆於科學園區體系內處理及處置。

國科會表示，已經與經濟部開會討論，若園區內廢棄物處理設施未完備或是發生不可抗力因素，不可再利用的廢棄物會先在科學園區或工業區的系統內處理。

環委最後通過此案，並建議國科會應依開會內容，與經濟部建立明確可行的事業廢棄物互為備援處理機制。