2023年02月08日 環境資訊中心記者 陳昭宏報導 環境資訊中心記者 陳昭宏報導

時隔近三年，環保署重拾空污費調整方案，1日預告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，預計調高空污季節的空污費率，並新設「空污大戶」級距，收取更高費額。環保署說明，此次空污費調漲預計影響2000多家業者，每年多挹注空污基金約6.5億元，減少1.5萬噸空污排放。

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環保署官員表示，新設空污大戶級距後，排放量大的業者會對費率「很有感」，能有效提高業者的自主減量意願，讓業者投資成本相對低的空污防制設備。

環保署1日預告空污費修正草案，調高空污季費率，並新增「空污大戶」級距，向大規模污染源收取更高費額。圖為大社工業區。資料照。圖片來源：高雄市政府都發局提供

空污費調高 新設「空污大戶」級距 收取更高費額

環保署曾在2020年3月提出固定污染源空污費修正草案，實施季節性的差別費率，調升空污季（10月至隔年3月）費率、調降非空污季費率。政策一出，非空污季的費率調降即引起民間批評，環署接著在2021年下架草案，再度挨批「臨陣脫逃」。

環保署本月1日再度預告新版空污費草案，調高硫氧化物（SOx）、（NOx）、揮發性有機物（VOCs）空污季費率，每公斤調漲1.5至5元；且各項空污物抓出前0.5%排放源，新增「空污大戶」門檻——硫氧化物季排放大於50公噸、氮氧化物大於250公噸、揮發性有機物大於130公噸或粒狀污染物大於29公噸者，將收取更高費額。

環保署官員告訴記者，本次新增「空污大戶」級距，主要是精準治理、抓大放小。受影響對象約有51家大規模業者，發電業如台電、麥寮電廠，石化業如台塑、長春集團，以及鋼鐵業如中鋼、中龍。

環保署官員表示，針對大戶推出新費率能有效提高自主減量意願，這些業者排放量大，「費率加上去是會很有感覺的」，就會轉而選擇投資成本相對低的空污防制設備。

空污費率拉開季節差距 戴奧辛費率漲20倍最多

以空污季為例，氮氧化物季排放超過24公噸者，過去最多收取每公斤12.5元的空污費；草案上路後，季排放24公噸以上、未滿250公噸者，費率提升至每公斤14元；250公噸以上屬「空污大戶」，每公斤收16元。

粒狀污染物方面，雖然季排放超過29公噸者新增級距，空污季收取每公斤60元費額；但10公噸以下、未滿29公噸者，費率仍維持在55元。至於重金屬污染物，戴奧辛費率則有最高20倍的漲幅。

此外，環保署也針對空污季加重費率，拉高不同季節差距，希望能減少空污季排放。

環保署指出，空污季費率調整將廣泛影響2000家業者，受影響產業包括石化、電力、半導體、面板、塑膠、金屬製造、鋼鐵、焚化爐等。費率調整後，每年將增加6.5億元空污基金，並減少1.5萬噸空污排放，相當於較2021年增加約21%基金收入、減少6%排放量。

環保署官員表示，「空污大戶」門檻是針對各項空污物，抓出前0.5%排放源所訂出，新增級距的影響對象限縮在51家大規模業者。資料照。攝影：孫文臨

為「減排大戶」送上胡蘿蔔 減量三成最多可打七折

環保署另針對廢氣燃燒塔、減排優惠修正規定。石化製程排放的廢氣，常排至工廠的廢氣燃燒塔焚燒，但其產出的廢氣含大量揮發性有機物（VOCs），仍影響空氣品質。為減少業者使用燃燒塔，草案針對燃燒塔所排放的VOCs，不分季別、防制區，皆收取每公斤40元的空污費。費額計算上更不只考量排放量，還要乘上使用次數、時數、流量等因子。

此外，業者減排有成，可享費額折扣。現行規定是以2014~2016年的平均排放值作為基準，若較基準減排兩成以上，最多可獲八折優惠；草案則將基準調整為「繳費年度前三年的平均值」，若較基準減排三成以上，最多可獲七折優惠。

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