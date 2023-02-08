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（中央社記者賴言曦台北8日電）全球獨立不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）今天發布2023年全球財富展望，結果顯示，全球投資人預期2023年維持在高檔利率水準，商用不動產投資需求將高於住宅，至於台灣房市因買賣方對售價皆有堅持，因此房價難見鬆動。

萊坊表示，2023年全球財富展望報告顯示，有4成超高淨值投資人（持有3000萬美元以上可供投資資產的個人）財富在2022年有成長，主要動能來自不動產、外匯與波動率操作等；反觀財富縮水的群眾，則主要歸因於股市、金融市場與利率變動。

萊坊指出，因2022年全球通膨嚴重，利率大幅調升，亞太區投資者的投資策略變得保守，2023年亞太區投資者的投資策略朝向抵抗高通膨、保障收益品質、關注避險市場及符合ESG（環境保護、社會責任、公司治理）標準等主軸；至於不動產投資類型，則以辦公室及工業物流產品為主。

萊坊進一步指出，ESG目前已成為跨國企業選址評估的重要條件，新建辦公室導入節能概念蔚為風潮，同時採取彈性工作空間規劃也逐漸成為主流趨勢。另外，工業不動產的使用及投資需求皆持續上升，尤其聚焦在半導體、醫療保健及生命科學等領域；倉儲物流則憑藉穩定的使用需求及優於辦公室的收益率，預期未來倉儲交易量將持續成長。

土地開發部分，由於成本增加、升息循環、打炒房政策增添住宅市場的不確定性；至於住宅開發商將繼續採取多元化策略以分散風險，包括增加商業和工業不動產投資比重的產品多樣化策略，並與地主、品牌建商或公部門合作的土地開發多元化模式。

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針對台灣房市走向，瑞普萊坊總經理蘇銳強表示，平均地權條例三讀通過，除了衝擊預售屋及豪宅市場，整體房市會受心理因素、買賣價格預期落差等影響，使買方出價變得保守，賣方價格則因成本、通膨因素及僵固特性，且整體經濟尚未見系統性風險的情況下，賣方不會輕易調整售價。

蘇銳強認為，短期內住宅市場交易量雖會減少，但價格尚不致受到大幅影響。另外，疫後解封帶來的零售、飯店商機，配合產業發展策略的工業土地儲備需求，都是今年值得投資人關注的台灣市場亮點。（編輯：蘇志宗）1120208